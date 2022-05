Cyberpunk Edgerunners: Netflix zeigt die Anime-Serie im Juni

Netflix wird im Juni wieder eine Geeked Week veranstalten und im Rahmen dessen auch erstmals mehr von Cyberpunk Edgerunners zeigen.

Die diesjährige Geeked Week läuft vom 6. bis 10. Juni 2022.

Was es bei der Geeked Week noch zu sehen gibt

Abseits von Cyberpunk Edgerunners werden auch Resident Evil sowie Cuphead Teil der Geeked Week sein.

Während des fünftägigen Events könnt ihr Neuigkeiten, Trailer, Neuankündigungen und Panels zu verschiedenen Themen erwarten.

Weitere Meldungen zu Cyberpunk 2077:

Die Anime-Serie Cyberpunk Edgerunners ist eine eigenständige Serie im Universum von Cyberpunk 2077 und wurde vor zwei Jahren angekündigt.

Für die Regie ist Hiroyuki Imaishi (Gurren Lagann, Kill la Kill, Promare) verantwortlich, der Soundtrack stammt von Akira Yamaoka (Silent Hill). Produziert wird die Serie von CD Projekt Red, dort arbeitet man bereits seit 2018 daran.

"Cyberpunk Edgerunners erzählt in 10 Episoden die Geschichte eines Street Kids, das in einer Stadt der Zukunft zu überleben versucht, die von Technologie und Körperveränderungen besessen ist", heißt es. "Da er alles zu verlieren hat, beschließt er, am Leben zu bleiben, indem er ein Edgerunner wird - ein geächteter Söldner, der auch als Cyberpunk bekannt ist."

Cyberpunk Edgerunners soll am 8. Juni 2022 gezeigt werden.