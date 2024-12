Dank Witcher-Autor Sapkowski wissen wir jetzt, wie alt Geralt in den Spielen ist

In einem neuen Buch von Witcher-Autor Andrzej Sapkowski wird erstmals das Geburtsjahr von Hexer Geralt von Riva genannt.

Geralt erblickte demnach im Jahr 1211 das Licht der Welt, woraus sich wiederum sein Alter zu verschiedenen Zeitpunkten der Reihe ableiten lässt.

Wie alt ist Geralt wirklich?

Rozdroże kruków heißt das neueste Buch von Sapkowski, es erschien im November 2024 und eine Übersetzung gibt es bisher noch nicht.

Zum Start des ersten Witcher-Spiels ist Geralt demnach 59 Jahre alt. The Witcher 3 spielt im Jahr 1272, dort ist er also 61. Und zum Abschluss seiner Saga in Blood and Wine hat er das Alter von 64 Jahren erreicht (via GamesRadar).

Für sein Alter sieht er gar nicht mal schlecht aus, aber dabei ist auch zu bedenken, dass Hexer länger leben als normale Menschen. Wie lange genau sie leben können, ist allerdings nicht bekannt.

Interessant ist das alles übrigens im Hinblick auf die Netflix-Serie. In der ersten Folge der Serie müsste Geralt demnach gerade mal 20 Jahre alt sein. Und seien wir mal ehrlich, Henry "Geralt" Cavill sieht doch etwas älter als das aus.

Aber na schön, das sind Details. Könntet ihr euch wirklich einen 20-jährigen in dieser Rolle vorstellen? Dann doch lieber Henry Cavill. Und ein paar Details kann man sicherlich frei so interpretieren, wie man es möchte, da sind wir mal nicht ganz so streng.

Wie alt Geralt dann wohl in The Witcher 4 sein wird? Bisher wissen wir noch nicht, in welchem Jahr der vierte Teil spielen wird. Geht aber davon aus, dass sicherlich das eine oder andere Jahr hinzugekommen ist.

CD Projekt Red hatte The Witcher 4 kürzlich offiziell angekündigt, im neuen Teil wird Ciri zur Protagonistin. Allerdings äußert man sich noch nicht konkret dazu, wann und für welche Plattformen The Witcher 4 erscheinen wird.