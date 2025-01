Wird Dante das Fortnite-Universum aufmischen? Leaker bestätigen ein Crossover zwischen Devil May Cry und Fortnite – Noch keine offizielle Ankündigung von Epic Games

Fortnite erweitert erneut sein Universum durch ein aufregendes Crossover. Laut Leaks soll Devil May Cry schon bald Teil des beliebten Battle Royale-Spiels werden. Die Kombination dieser zweier Franchises sorgt bereits jetzt für Begeisterung bei Fans. Obwohl offizielle Details noch fehlen, wecken erste Hinweise die Neugier und lassen auf spannende Inhalte hoffen.

Fortnite Genre: Battle Royale

Plattform: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, iOS, Android

Release: 21. Juli 2017

Entwickler / Publisher: Epic Games / Epic Games

Leaker bestätigen neuen Content

Erste Gerüchte zu einem Devil May Cry-Crossover tauchten bereits 2023 auf. Nun haben die bekannten Fortnite-Leaker Loolo_Wrld und Wensoing bestätigt, dass die Zusammenarbeit tatsächlich in Planung ist. ShiinaBR, eine weitere bekannte Quelle in der Fortnite-Community, hat die Informationen ebenfalls geteilt. Dennoch bleiben die Details bisher vage. Die Leaker gaben an, keine weiteren Angaben machen zu können, deuteten jedoch an, dass ihre Insider die Infos mehrfach bestätigt hätten. Fans dürfen sich also auf offizielle Ankündigungen seitens Epic Games freuen. Die Spannung steigt, welche Inhalte das Crossover bieten wird.

Devil May Cry x Fortnite - Coming Soon!



Devil May Cry x Fortnite - Coming Soon!

This was first mentioned by @Shpeshal_Nick in 2023 and since then me and @Loolo_WRLD have heard about it several times via our insiders! pic.twitter.com/kARVsI5gYN — Wenso (@Wensoing) January 10, 2025

Hohe Erwartungen an das Crossover

Die Erwartungen an das Crossover sind hoch. Vor allem die dämonischen Outfits und Waffen aus Devil May Cry bieten reichlich Potenzial für neue Skins. In der Vergangenheit hat Fortnite bereits gezeigt, wie kreativ solche Crossover gestaltet werden können. Spieler könnten Dante und andere beliebte Charaktere in Fortnite erleben. Fornite könnte mit diesem Crossover wieder zeigen, wie sie ihre Community in den Bann ziehen, mit kreativen und ausgefallenen Inhalten.

Neben dem Devil May Cry-Crossover steht Fortnite kommt ein weiteres spannenden Feature ins Fortnite Festival. Das rhythmusbasiertes Konzert-Event erhält im nächsten Monat lokalen Koop-Support. Entwickelt wurde es von Harmonix, dem Studio hinter Rock Band, das Epic Games 2021 übernommen hat. Das Event verspricht Party-Atmosphäre mit Musik und guter Laune.

Mit dem Devil May Cry-Crossover und dem neuen Fortnite Festival möchte Epic Games erneut zeigen, wieso Fortnite so eine große Spielerbase hat und diese auch an sich binden kann. Fans dürfen gespannt sein, welche Inhalte und neuen Features in den kommenden Updates noch auf sie warten.