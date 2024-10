Zelda Echoes of Wisdom: Es gibt einen Grund, warum Link nicht sprechen kann

Wir wissen aus den anderen Spielen der Zelda-Reihe, dass Link nicht allzu gesprächig ist. Im neuen Action-Adventure The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom von Nintendo und Entwickler Grezzo gibt es aber tatsächlich einen Grund dafür, warum er es nicht kann.

Das Entwicklerstudio liefert dafür eine kleine Erklärung ab, die im Zusammenhang mit den Ereignissen des Spiels durchaus Sinn macht. Aber Vorsicht: Kleine Spoiler!

Verstecktes Detail

Warum in Echoes of Wisdom nicht spricht, erfahrt ihr, nachdem ihr den ersten Dungeon des Spiels absolviert habt (via Nintendo Life).

Begebt euch anschließend in den Keller von Lueberry, wo ihr sein Tagebuch auf dem Tisch vorfindet. Untersucht den zweiten Teil des Tagebuchs und ihr findet mehr darüber hinaus, wie Link den Erfinder rettete.

Dabei verrät Lueberry, dass viele Kinder, die in den Rissen gefangen waren, "etwas verloren" haben. Und bei Link ist es so, dass er dadurch seine Stimme verloren hat. Und deswegen kann er in Echoes of Wisdom nichts sagen.

"Alle Kinder, die in Rissen gefangen waren, haben etwas verloren", heißt es. "Link hat die Fähigkeit zu sprechen verloren."

Es gibt ein paar Orte in Echoes of Wisdom, an denen ihr Leute begegnet, die aus Rissen entkommen sind und unterschiedliche Probleme haben. Links Schweigen durch seine verlorene Stimme passt also zum restlichen Geschehen.

Wenngleich diese Erklärung natürlich nur für Echoes of Wisdom gilt. Auch in anderen Spielen der Reihe hören wir Link nie sprechen. Es gibt zwar Gesten und Dialogoptionen, die andeuten, dass er sprechen kann, aber man hört ihn halt einfach nicht.

Insofern ist es ein nettes kleines Detail, dass uns in Echoes of Wisdom verrät, warum Link einmal mehr wenig zu sagen hat.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom erschien am 26. September 2024 für die Nintendo Switch. In unserem Test zu Echoes of Wisdom könnt ihr lesen, warum es sich lohnt, mit Zelda auf ein Abenteuer zu gehen. Nichtsdestotrotz hat das Spiel aber, noch mehr als Link's Awakening vom gleichen Studio, mit Performance-Problemen zu kämpfen.