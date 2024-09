Darum streicht Minecraft das Mob-Voting und das Sommer-Update

Mojang ändert den Zeitplan von Minecraft. Das traditionelle Sommer-Update wurde gestrichen, um den Weg für einige Inhalts-Updates im weiteren Verlauf des Jahres freizumachen. Leider müsst ihr euch aber auch von den Mob-Votes verabschieden.

Alles für die Zukunft von Minecraft

Im hauseigenen Blog erklärt der Entwickler, dass all diese Änderungen den Grund haben, den Wunsch der Spieler nach häufigeren neuen Minecraft-Inhalten zu erfüllen. Dieser Ansatz wurde im Dezember 2023 mit der Änderung der Töpfe und Fledermäuse sowie im April 2024 mit der Einführung von Gürteltieren, den neuen Wölfen und Wolfsrüstungen ausprobiert hat.

Neben Inhalts-Updates will Mojang sich außerdem auf "langfristige Initiativen" konzentrieren, das Spiel möglichst lange am Leben zu erhalten. Die Arbeiten an einer nativen PS5-Version gehört zu einem dieser Projekte.

Im neuen Format "Minecraft Live", eine Live-Show, die zweimal im Jahr stattfinden wird, wird Mojang die neuesten Features vorstellen, an denen der Entwickler gerade arbeitet. Die Mob-Abstimmung fällt mit der Änderung des Formats aber weg.