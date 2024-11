Das aztekische SimCity ist da - In Tlatoani: Aztec Cities müsst ihr nicht nur die Götter bei Laune halten

Ihr wollt SimCity spielen, aber mit mehr Blutopfern? Dann ist Tlatoani genau das Richtige für euch! Nein, natürlich nicht, auch wenn die Sache mit den Opern durchaus real und nicht ganz unüblich war. Man streitet wohl hauptsächlich über die Zahl menschlicher Opfer an die Götter durch aztekische Religionen, aber dass es passierte, gilt als weitestgehend gesichert. Auch, dass diese des Opferns die Ausnahme war und die Götter sich die meiste Zeit mit dem zufrieden geben mussten, was von den Feldern und aus Werkstätten kam.

Tlatoani: Aztec Cities kommt von Paradox Arc, dem Indie-Label von Paradox und dem noch spielelosen Entwickler Perspective Games. Ein erster Blick auf das, was gezeigt wird und was ihr jetzt im Early Access mit ein wenig Mut, die 20 Euro zu investieren, selbst austesten könnt, erinnert an alte Citybuilder-Zeiten. Quadratische Strukturen ergeben große Städte mit Tempeln, Feldern, Bewässerung, Wirtschaftskreisläufen und all den anderen schicken Sachen, die man bei solchen Spielen liebt.

Der etwas unglücklich gewählte Name – wie spricht man das genau aus? – Tlatoani bedeutete im Aztekischen allgemein Herrscher und das ist auch euer Job. Es beginnt mit einer Stadt, aber schon bald sollt ihr euch weiter ausbreiten, neue Städte bauen und entweder die Kampagne erleben oder euch im Sandbox-Modus austoben. Tempel sind wichtig, was nicht überrascht, das Pantheon der Azteken war komplex. Die Entwickler versprechen, dass ihr nicht nur viel über die Azteken lernen werdet, ihr werdet dieses Wissen dann auch umsetzen müssen, um die Bevölkerung glücklich zu halten.

Jeder Bewohner soll simuliert sein, einen Namen haben und nicht nur das. Einzelne Skills, Aufgaben, Glaubensrichtungen, sogar Stimmungen und persönliche Bedürfnisse aller Art sollen eine Rolle spielen. Auf euch wartet also Städtebau der klassischen Art, mit ein wenig 4X drin und jede Menge alte Worte, die ihr vorher mit recht hoher Sicherheit noch gehört haben werdet. Tlatoani zum Beispiel.

Tlatoani: Aztec Cities ist aktuell auf Steam im Early Access leicht reduziert (bis zum 10.11.) für 15,60 Euro, danach sollen es 19,50 Euro sein.