Das Garfield-Horrorspiel, das leider keines ist, aber die Welt dringend bräuchte

Nein, das hier ist leider keine Ankündigung für ein richtiges Horrorspiel mit dem faulen Kater Garfield - auch, wenn das durchaus wünschenswert wäre, denn die beliebte Comic-Figur gibt ein super Monster ab. Ein Blick in diese schicke und gleichzeitig verstörende Animationsarbeit lohnt sich also allemal.

Garfield so gruselig wie noch nie

YouTuber Lumpy Touch hat die Zwischensequenzen aus einem "Garfield Horrorspiel aus einer alternativen Realität" animiert und aktiviert damit meine innersten Wünsche nach fröhlichen Comic-Figuren als Horror-Version ihrer selbst.

Es ist wirklich erschreckend in was für eine Kreatur der liebe Garfield hier verwandelt wird. Trotz Pixel-Optik (oder gerade deswegen?) wirkt der Kater mit Spinnenkörper oder sonstigen gruseligen Attributen einfach unheimlich. Die schrillen Horror-Töne und die unangehm-grünliche Farbgebung machen es nicht besser.

In den Kommentaren wird Lumpy Touch gelobt und für einige schlaflose Nächte verantwortlich gemacht. Anschauen also auf eigene Gefahr! Dieses verstörende Bild von Garfield vergesst ihr sicher nicht so schnell wieder.