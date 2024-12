Das große Interview zum 30. Jubiläum von PlayStation mit Shawn Layden: "Es war ein Kampf, den Namen Sony auf das Gerät zu bekommen - sie wollten nicht damit in Verbindung gebracht werden".

Zum 30. Jubiläum der PlayStation hat Eurogamer.net eine besondere Woche voller Berichterstattung gestartet, die tief in die Geschichte der ikonischen Marke eintaucht. Den Auftakt macht ein exklusives Interview mit Shawn Layden, einer der prägendsten Persönlichkeiten hinter der Erfolgsgeschichte von Sony PlayStation. Als ehemaliger Vorsitzender von Sony PlayStation Worldwide Studios war Layden maßgeblich daran beteiligt, die Konsole zu einem der erfolgreichsten Gaming-Systeme aller Zeiten zu machen. Im Gespräch mit Im Gespräch mit Tom Phillips von Eurogamer.net blickt er auf die Entstehung der PlayStation zurück – ein gewagtes Projekt, das ursprünglich sogar auf Skepsis im eigenen Unternehmen stieß.

Layden begann seine Dienstzeit mit der Aufgabe, unzählige Spiele für PlayStation zu entwickeln, und beendete sie, indem er die Markteinführung der größten PlayStation-Blockbuster aus den eigenen Entwicklungsabteilungen beaufsichtigte. Jetzt, fünf Jahre nach seinem Ausscheiden 2019 nach erstaunlichen 32 Dienstjahren, war es höchste Zeit für einen Rückblick auf alles, was PlayStation erreicht hat - und wie alles mit einem großen Glücksspiel begann.

Was ist Ihre erste Erinnerung an PlayStation? Sie arbeiteten damals bereits bei Sony, wie haben Sie darauf reagiert? Wurde die Idee einer Spielkonsole ernst genommen?

Ein 'Irrweg', wie es einige damalas genannt haben.

Layden: Als PlayStation auf den Markt kam, war ich immer noch in der Unternehmenszentrale von Sony tätig, wo ich seit 1987 gearbeitet hatte. Ich war dem Büro des Vorstandsvorsitzenden, Akio Morita, dem Gründer von Sony, zugeordnet. Ich war sein Assistent, Redenschreiber, Ghostwriter, Gesprächspartner, wenn es sein musste. Und wir haben das alles sozusagen aus der Ferne beobachtet. Aber ich erinnere mich an eine frühe Präsentation, bei der sie den PlayStation-Prototyp in das Büro des Vorstandsvorsitzenden brachten, und wir konnten sehen, was sie bauten. Ich weiß noch, wie ich Mitte '94 vor der Markteinführung in einem Sitzungssaal stand, Ridge Racer spielte und dachte: „Oh mein Gott, das wird verdammt fantastisch.

Aber ich glaube, dass viele in der Sony-Führung das damals nicht ernst genommen haben. Sie dachten: "Oh mein Gott, Sega und Nintendo besitzen dieses Ding [die Konsolenindustrie]. Glaubt ihr, dass Sony von der Seite kommt und versucht, die Sache in einen dreiteiligen Kuchen aufzuteilen?" Ich glaube, einige von ihnen haben es damals sogar als 'Dummheit' bezeichnet. Aber [der damalige Sony-Präsident Norio] Ohga-san war ein Befürworter. Viele Leute dachten, wir würden ein Risiko eingehen. Es war ein Kampf darum, den Namen Sony auf das Gerät zu bekommen - sie wollten nicht damit in Verbindung gebracht werden.

Sie sind daraufhin in den PlayStation-Bereich gewechselt - wie kam es dazu?

Layden: Ich kam 1996 zu PlayStation, als das Unternehmen gerade ein Jahr alt war. Sie waren bereits in Nordamerika und Japan auf den Markt gekommen. Leider hatte der Vorsitzende einen Schlaganfall erlitten, sodass diese Position nicht mehr benötigt wurde, und der damalige Präsident von PlayStation war ein Mann namens Terry Tokunaka. Wir hatten bereits bei der Übernahme von Columbia Pictures zusammengearbeitet, ich war also sozusagen ein alter Bekannter. Nach dem Tod des Vorsitzenden fragte mich Terry: "Was willst du jetzt machen? Warum kommst du nicht zu uns und arbeitest in diesem neuen Unternehmen, Sony Computer Entertainment, mit?" Ich sagte: "Okay, das ist großartig. Was würde ich dort tun?

Er sagte: "Du wärst ein Videospielproduzent". Ich sagte: "Ich will ehrlich sein, ich weiß nichts über die Herstellung von Videospielen." Und Terry war sehr offenherzig. Er sagte: "Das ist schon in Ordnung. Das weiß auch keiner von uns. Das ist der perfekte Zeitpunkt, um einzusteigen. Wir denken uns das Zeug nach und nach gemeinsam aus."

Wie war es damals eigentlich, bei PlayStation zu arbeiten?

Layden: Das war die Feuertaufe. Ich bin in meiner ersten Woche herumgelaufen und habe versucht, Leute kennenzulernen, und mein Chef kommt zu mir und fragt: "Hey, gehst du zur E3? Die ist nämlich nächste Woche." Ich sagte: "Soll ich zu dieser E3 gehen?" Er sagte: "Ja, du solltest gehen." "Toll!", sagte ich, bevor ich einen Kollegen fand. Was zum Teufel ist die E3? Ich hatte keine Visitenkarten und landete 1996 in L.A., um zur E3 zu gehen, nachdem ich erst zehn Tage in der Firma war. Wenn du als Neuling vollständig in die Spielebranche eintauchen möchtest, dann lass dich am zehnten Tag der E3 mitten hineinwerfen. Entweder du verstehst es wirklich schnell, oder du wirst von dem Leviathan überrollt. Man muss nur schneller rennen als der langsamste Bär, wie man sagt.

PlayStation stand einer etablierten Konkurrenz gegenüber - Nintendo und Sega waren bereits Giganten der Konsolenwelt. Wie hat Sony beschlossen, es mit ihnen aufzunehmen?

Layden: Natürlich wollten wir ein optisches Laufwerk für das Super Nintendo Entertainment System entwickeln - oder besser gesagt, wir entwickelten es. Nintendo erkannte, dass die Speicherkapazität der Cartridges bereits erschöpft war, und so entwickelten wir - oder besser gesagt Ken Kutaragi - die Compact Disc-Technologie zur Unterstützung des SNES. Und wir waren so gut wie fertig. Ich glaube, es war auf der CES [Computer Entertainment Show] 1993, als wir die Partnerschaft ankündigen wollten. Und Nintendo ließ uns vor dem Altar stehen, nachdem sie in letzter Minute eine Kehrtwende gemacht und sich für Philips entschieden hatten.

Da stand Ken also sprichwörtlich vor dem Altar, mit seinem optischen Laufwerk in der Hand. Empört wandte er sich an die damalige Sony-Führung und sagte: "Ich brauche nur noch ein Betriebssystem und ein paar weitere Verbindungsstücke für dieses Ding, und wir können unsere eigene Spielmaschine bauen".

Wir zogen aus dem Sony-Hauptquartier nach Aoyama um, das etwa 20 Meilen entfernt ist, aber eher im Vergnügungsviertel von Tokio liegt, weil sie der Meinung waren, dass dies für die Unternehmensphilosophie wichtig war - und das war wahrscheinlich die beste Entscheidung, die das Unternehmen getroffen hat.

Wieso?

Layden: Als sie beschlossen, in das Spielgeschäft einzusteigen, wussten sie, dass sie die Technologie und die Ingenieure hatten. Aber sie sagten: "Seien wir ehrlich, wir verkaufen Elektronik". Sony wusste, dass wir ohne Unternehmensphilosophie nicht erfolgreich sein würden.

Sie sahen sich 45 Minuten lang die Nikkei-Zeitung an, tranken eine Tasse Tee und sagten dann: "Na gut, Mittagessen."

In der Anfangsphase wurde also ein Joint Venture zwischen Sony Electronics und Sony Music gegründet. Die Hälfte des Unternehmens bestand aus Musikern, und das konnte man schon morgens um 8 Uhr in der Werkstatt sehen. Alle Hardware-Ingenieure saßen an ihren Schreibtischen, trugen ihre Sony-Westen und arbeiteten an ihren technischen Aufgaben. Und dann, zwischen 10 und 11 Uhr, kamen die Jungs von Sony Music herein - verkatert, mit Sonnenbrillen und Zigaretten im Mund. Sie sahen sich 45 Minuten lang die Nikkei-Zeitung an, tranken eine Tasse Tee und sagten dann: "Na gut, Mittagessen". Dann stehen sie alle auf. Sie würden alle gehen.

Wir würden sie den Rest des Tages nicht mehr sehen, denn Sony Music war für Vertrieb, Marketing, Werbung und Publisher Relations zuständig. Das waren also die Leute, die mit den Leuten von Square ausgingen und sie bis in die frühen Morgenstunden mit Whiskey abfüllten, um Final Fantasy 7 endlich von Nintendo auf die PlayStation zu bringen. Als diese Ankündigung gemacht wurde, war das wirklich der "Oh mein Gott"-Moment. Sony meint es jetzt wirklich ernst damit. Und das haben wir den Musikern zu verdanken, der Hartnäckigkeit, mit der sie versucht haben, einen Deal über die Bühne zu bringen. Sie waren unglaublich.

"Final Fantasy auf PS1: "Als diese Ankündigung gemacht wurde, war das wirklich der "Oh mein Gott"-Moment." | Image credit: PlayStation

Welche anderen wichtigen Entscheidungen wurden in der Anfangszeit getroffen, die dazu beigetragen haben, dass PlayStation Fuß fassen konnte?

Layden: Wir hatten die optische Technologie, und die Spiele waren damals alle auf Flash-ROM, das war also ein großer Sprung. ROM-Carts kosteten acht bis zehn Dollar pro Stück, um Rohlinge zu bekommen, und dann musste man sie flashen lassen, normalerweise in Taiwan oder Hongkong, was Vorlaufzeiten von sechs, acht Wochen bedeutete, um die Lagerbestände wieder aufzufüllen. Optische Disks kosteten ein Dollar pro Stück, und es gab keine Mindestmenge, man konnte einfach 10.000 Stück herausnehmen und auf den Markt werfen. Wenn sie Feuer fängt, rufen Sie mich am Donnerstag an. Ich kann Ihnen bis Dienstag Nachschub liefern.' Der Schwung hat das Geschäftsmodell wirklich verändert.

Wir wussten schon immer, dass PlayStation nur dann erfolgreich sein würde, wenn wir sie zur "Plattform für alle" machen.

Sony hatte absichtlich nie mehr als vielleicht 22 Prozent Anteil an [First-Party-]Software. Auf den Plattformen von Sega und Nintendo hatten First-Party-Produkte einen Anteil von 80, 85 oder 90 Prozent am Softwaremarkt. Aber wir wussten immer, dass PlayStation nur dann erfolgreich sein würde, wenn wir es zur „Plattform für alle“ machen würden. Es ist die Aufgabe von Drittanbietern, ein Geschäft daraus zu machen. Wir kommen rein und bekommen 25 Prozent, normalerweise ist der Anteil bei der Markteinführung höher, weil wir alles auf die neuen Spiele setzen. Aber im Laufe der Zeit waren Activision, Take-Two und EA die wirklichen Marktführer, was die Einnahmen und Anteile angeht.

Unsere erste Aufgabe war es, den Kuchen insgesamt zu vergrößern, und wenn der Kuchen größer wird, wird auch das Stück für jeden größer, so dass alle zufrieden sind. Den Markt insgesamt zu vergrößern bedeutete, neue Arten von Spielen zu entwickeln, neue Spielgenres, und nicht in einigen der Standard-Genre-Kategorien zu konkurrieren. Und so entstanden Spiele wie PaRappa the Rapper. Es gibt Spiele wie SingStar, Ico und Shadow of the Colossus. Wer wird diese Spiele entwickeln? Es war eine Notwendigkeit für die erste Partei, erstens die Leistungsfähigkeit der Plattform und zweitens die endlosen Kategorien zu zeigen, in die wir Spiele einordnen konnten. Wir waren nicht nur in drei Genres gefangen und versuchten, uns gegenseitig Marktanteile streitig zu machen.

Ich denke, das sind die wichtigen Entscheidungen, die schon früh getroffen wurden. Ich glaube, die Gründer von PlayStation hatten eine sehr genaue Vorstellung davon, was nötig ist, um erfolgreich zu sein und sich auf dem Markt zu differenzieren. Und viele dieser Entscheidungen wurden schon sehr früh getroffen.

Neben der Hardware und den Spielen, hatte PlayStation auch ein unvergessliches Marketing.

Layden: Ja, absolut. Wenn man sich die japanische Fernsehwerbung anschaut, dann war das etwas, was man bei Spielen noch nie gesehen hatte. Die Spielewerbung war sehr einfach gehalten. "Hier ist die Figur, hier ist die Actionszene". Aber das Werbeteam von PlayStation kam von Sony Music, und so haben wir Spiele vermarktet, wie man Rockbands vermarktet - mit einem Hauch von Geheimnis, einem Hauch von sexy. Das war in England auch so.

In der berüchtigten britischen WipEout-Werbung von Sony war Sara Cox mit einer blutigen Nase zu sehen. | Image credit: PlayStation

Ja. WipEout hatte eine denkwürdige Werbung, die damals für einige Kontroversen sorgte. Und dann war da noch die Andeutung, das "E" im Namen des Spiels sei eine Anspielung auf die Drogenkultur.

Layden: [lacht] Ich finde diese urbanen Legenden cool, und die Leute extrahieren eine Bedeutung, wo es nicht unbedingt eine gab. Ich denke, dass die Innovationen von WipEout darin bestanden, dass wir uns mit Kreativen wie Designers Republic zusammengetan haben, die an der Spitze ihres Spiels standen. Die WipEout-Verpackung war etwas, das man noch nie zuvor gesehen hatte, außer vielleicht auf einem EDM-Albumcover. Und dann die Musik - auch die fand ich genial. Ich war in Japan, als WipEout veröffentlicht wurde, also musste ich es nach Japan bringen und für den japanischen Markt lokalisieren. Aber es hat geholfen, dass die Japaner noch nie etwas von den Chemical Brothers, Crystal Method oder Prodigy gehört hatten. WipEout war wie ein Vehikel zur Einführung in die Musik.

Du hast deinen Wodka Red Bull in der einen Hand und spielst mit der anderen WipEout.

Und in London kam ich geschäftlich nach Liverpool zu Sony, um die Jungs dort zu treffen, und wir gingen in dieser Zeit in Clubs und sahen PlayStation 1-Kioske mit WipEout in Nachtclubs. Du hast deinen Wodka Red Bull in der einen Hand und spielst WipEout mit der anderen. Das waren die Anfänge, um das Spielen zu einem Lebensstil zu machen, die Anfänge, um das Spielen zu etwas zu machen, das mehr ist als nur eine Ablenkung. Plötzlich wurde Gaming weniger etwas, worüber in Kneipen geflüstert wurde, sondern man hörte jemanden sagen: "Oh, ich spiele Tomb Raider. Oh, Tomb Raider. Oh, du spielst Spiele? Das ist ja cool."

Ich glaube, für viele Leute war es eine Art Ritual, wenn sie aus der Kneipe oder der Uni-Bar nach Hause kamen und WipEout spielten. Selbst wenn das Spielen zu diesem Zeitpunkt schwierig war.

Layden: Seien wir ehrlich, das ursprüngliche WipEout ist knallhart. Es ist gnadenlos. Und ehrlich gesagt, wissen Sie, wir würden das auch tun, aus der Kneipe nach Hause kommen und spielen. Man kann es nicht spielen, aber man lacht sich den Hintern ab. Nicht jeder kann die erste Kurve nehmen. Bei der Fortsetzung haben wir das Fahrverhalten ein bisschen nachsichtiger gestaltet.

Speziell für Leute, die aus dem Pub kommen?

Layden: Nicht speziell, aber es war definitiv ein Vorteil für sie. Und für Leute wie mich, die sich kaum in das ursprüngliche WipEout hineinversetzen konnten, ohne meine Controller auf den Bildschirm zu werfen.

Wie war es, an den frühen Gesprächen darüber teilzunehmen, was Konsolen leisten können? Sie waren dabei, als Sony mit dem Cell-Prozessor und der Emotion-Engine aufkam - diese magischen Begriffe, die jetzt verschwunden zu sein scheinen. Was hat sich geändert?

Dinge wie die Emotion Engine und der Cell-Prozessor bereiteten die größten Kopfschmerzen des Tages.

Layden: Aus der Entwicklungsperspektive waren Dinge wie die Emotion Engine, die das Herzstück von PlayStation 2 bildete, und der Cell-Prozessor, der das Herzstück von PS3 war, die größten Kopfschmerzen dieser Zeit. Um für diese proprietären Architekturen zu entwickeln, musste man neue Fähigkeiten erlernen, um das Beste aus ihnen herauszuholen. Naughty Dog fand immer einen Weg, vor allen anderen unter die Haube der Technologie zu kommen. Natürlich hatten sie frühen Zugang, aber sie haben sich tief eingegraben. Durch die Plattform-Exklusivität konnte man die Möglichkeiten der jeweiligen Plattform voll ausschöpfen und musste keine Kompromisse eingehen, wie es bei einem Multiplattform-Produkt der Fall ist. Das heißt, man darf die Framerate nicht zu sehr ausreizen, weil die andere Plattform damit nicht zurechtkommt.

Anstatt zwei Versionen desselben Spiels zu erstellen, von denen eine deutlich besser aussieht als die andere, gleicht man einfach alles aus, damit alles gleich aussieht. Das ist auch der Grund, warum die selbst entwickelten PlayStation-Spiele auf der PlayStation besser aussehen als auf allen anderen, denn das ist alles, was sie tun. Das ist die einzige Technik, die sie kennen müssen. Und ich glaube, das hat uns auf der PS2 und der PS3 besondere Vorteile verschafft, sodass andere Leute lange gebraucht haben, um aufzuholen, aber das war nicht unbedingt etwas Gutes. Es bereitete ein wenig Kopfzerbrechen, und es war mit enormen Kosten verbunden. Bei der PS3-Hardware hat es lange gedauert, bis sie rentabel wurde, sehr lange, während die PS4 vom ersten Tag an so gut wie kein Verlustgeschäft war.

I remember in der Sony-Zentrale in Tokio bei der Markteinführung der PS4, und die fast sofortige Rentabilität der Konsole ist eindeutig eine große Sache.

Ja, und das liegt daran, dass wir auf stärker standardisierte Silizium-Technologie umgestiegen sind. Wissen Sie, ich glaube, es gab mal eine Vision, dass der Cell-Prozessor der PS3 irgendwie außerhalb der Plattform läuft und in der Welt der CPUs mit Intel, Nvidia, AMD und anderen konkurriert. Aber dazu ist es nicht gekommen. Und ohne dass dies geschah, wurden alle Skaleneffekte, die man für die Technologie hätte vorhersagen können, negativ beeinflusst, weil man nicht genug davon [schnell] bauen konnte.

"Die PS3 war Sonys Ikarus-Moment. Wir hatten PS1, PS2 ... und jetzt bauen wir einen Supercomputer!" | Image credit: PlayStation

Wie war die Situation bei Sony während der PS3-Ära? Von allen Generationen ist dies diejenige, bei der es am schwierigsten war, alles richtig zu machen.

Wir sind zu nah an der Sonne geflogen und hatten Glück, dass wir überlebt haben.

Layden: Die PS3 war der Ikarus-Moment von Sony. Wir hatten PS1, PS2 ... und jetzt bauen wir einen Supercomputer! Und wir werden Linux darauf installieren! Und wir werden all diese Dinge tun! Wir sind zu nah an die Sonne geflogen, und wir waren froh und glücklich, dass wir das überlebt haben, aber wir haben viel gelernt. Und als wir zu PS4 gingen, lernten wir Dinge wie: Kaufe es, baue es nicht, wenn du kannst. Man kann die Kosten besser verwalten. Man kann sich mit den Anbietern streiten und bessere Angebote bekommen, anstatt selbst etwas zu bauen.

Wir haben auch gelernt, dass der Schwerpunkt des Geräts auf dem Spielen liegen muss. Es geht nicht darum, ob ich Filme streamen oder Musik abspielen kann. Kann ich eine Pizza bestellen, während ich fernsehe und spiele? Nein, mach es einfach zu einem Spielgerät. Mach es einfach zum besten Spielgerät aller Zeiten. Ich glaube, das ist es, was wirklich den Unterschied ausmacht. Als die PS4 auf den Markt kam, haben wir uns gegen das gestellt, was die Xbox versucht hat, zu tun. [Sie wollten] mehr ein Multimedia-Erlebnis schaffen, und wir wollten einfach nur eine tolle Spielekonsole bauen.

Das führte zu Shuhei Yoshidas legendärem Video "So teilen Sie Spiele auf der PS4"...

Layden: Das ist spontan entstanden, in dem Moment, als andere Leute Ankündigungen machten und wir sagten: „Wie lautet unsere Antwort auf die Frage des Teilens? Und in einem Moment der Inspiration fiel ihnen das ein. Und es war... es war verheerend in seiner Einfachheit.

Das ist genau das, was man manchmal braucht, wenn man sich zu sehr auf seinen eigenen Vorräten ausruht.

PS3 hat uns zu den ersten Prinzipien zurückgebracht, und das braucht man manchmal, wenn man sich zu sehr auf seinen eigenen Vorräten ausgeruht hat. Man gerät ins Straucheln, stößt mit dem Kopf an die Wand und stellt fest: "So kann es nicht weitergehen". PS3 war ein klarer Aufruf an alle, zu unserem ersten Prinzip zurückzukehren.

Im Laufe der Zeit gab es die fette PS3, dann die nicht ganz so fette PS3 und schließlich die wirklich kleine PS3. Und das alles nur unter dem Motto: „Es ist eine Spielkonsole, also muss es auch eine Spielkonsole sein. Das ist alles, was wir hier gemacht haben. Zu diesem Zeitpunkt war die Lernkurve für den Cell-Prozessor bereits überwunden, sodass viele Entwickler ihre eigenen Spiele entwickeln konnten. In den ersten paar Jahren war es allerdings ziemlich düster.

Wir haben viel gelernt und konnten es in die Praxis umsetzen. Lernen ist eine Sache, aber die Frage ist, ob man auf der Grundlage des Gelernten einen anderen Ansatz umsetzen kann. Sony hatte die Möglichkeit und die Fähigkeit, tief in sich zu gehen und zu sagen: "Wir müssen aufhören, diese Dinge dort zu tun. Wir mussten anfangen, diese Dinge so zu tun, wie wir es früher getan haben."

Um noch einmal kurz auf die PS1 zurückzukommen, die heute ihr Jubiläum feiert - was sind deine Lieblingsspiele aus dieser Zeit?

Layden: Das erste Spiel, an dem ich gearbeitet habe, war eine lokalisierte japanische Version eines Spiels namens ESPN Street Games. Es handelte sich dabei um eine Reihe von Minispielen, bei denen man auf einem Skateboard, einem Rennschlitten oder einem Mountainbike durch die Straßen von San Francisco fährt und Rennen veranstaltet. Es war super simpel, und wenn man sich die Grafik heute ansieht, denkt man: "Oh mein Gott. Wie pixelig ist das denn?" Aber es war aufregend und gab mir ein gutes Verständnis für die Begeisterung für Couch-Koop oder Couch-Wettkämpfe. Das wird immer meine erste Liebe bleiben, denn es war das erste Spiel, an dem ich gearbeitet habe.

Das war das erste Mal, dass wir einen Aufkleber mit "explizitem Inhalt" entwerfen mussten - Sie wissen schon, "Mütter aufgepasst".

Später habe ich die Sachen geliebt, die wir mit Dingen wie PaRappa gemacht haben. Leider denke ich, dass PaRappa ein Spiel ist, das heute wahrscheinlich nicht mehr gemacht wird, weil so viele Publisher risikoscheu sind, was neue Dinge angeht. Vib-Ribbon, vom selben Studio, habe ich geliebt. Auch Biohazard, oder besser gesagt, Resident Evil. Als das herauskam, war das ein Schocker. Das war das erste Mal, dass wir einen Aufkleber mit "explizitem Inhalt" - Sie wissen schon, "Mütter aufgepasst" - auf der Verpackung anbringen mussten. Aber mehr als das - Resident Evil hat ein ganz neues Genre geschaffen, denn die Idee des Survival-Horrors gab es vorher noch nicht. Als das Spiel von einem Drittanbieter und nicht von einem Erstanbieter herauskam, wurden wir in unserer Idee bestätigt, dass Spielehersteller hier etwas Neues machen können. Wir wollten nicht nur JRPGs, ein weiteres Kampfspiel oder ein Rennspiel. Wir haben sehr eng mit Capcom zusammengearbeitet, um die richtige Werbung für Resident Evil in Japan zu machen.

Und dann kam Metal Gear mit Stealth-Action heraus - was ist das? Kojima hat es möglich gemacht, und das hat ein weiteres neues Genre geschaffen. Es geht darum, diesen Kuchen zu vergrößern. Es geht darum, mehr Kategorien zu schaffen und mehr Menschen für Spiele zu begeistern. Ich glaube, PlayStation hat viel Zeit damit verbracht, darüber nachzudenken und zu versuchen, das zu erreichen. Nicht nur, um den Markt zu vergrößern, sondern auch, um dem Medium Langlebigkeit und Stabilität zu verleihen.

Waren Sie jemals eifersüchtig auf ein Spiel auf einer konkurrierenden Plattform?

Layden: Das einzige Mal, dass ich wirklich neidisch war... Ich gehe zurück zu meiner Zeit in Tokio auf der PS1. Meine Aufgabe war es, westliche Titel nach Japan zu bringen. Und in der lokalen Sprache ist das so, als würde man Kohlen nach Newcastle bringen, oder? Ich brachte Dinge wie Twisted Metal nach Japan, und der japanische Markt fragte: "Was zum Teufel ist das?". Aber ein Spiel habe ich schon früh gesehen und gehört, und ich bin zu Core Design in Derby gegangen, weil... Ich wollte Tomb Raider für den japanischen Markt holen. Ich wollte es für die PlayStation haben. Ich habe mich mit den Smith-Brüdern getroffen und wir haben darüber gesprochen, und sie waren wirklich begeistert von dem Konzept. Wir haben es durchgesprochen. Sie haben es durchgesprochen. Bada bing, bada boom... sie haben unterschrieben, es auf dem Sega Saturn herauszubringen. Sega?! Und kurz darauf brachten sie es in Japan auch auf die PlayStation, aber es kam auf Sega heraus. Und ja, das fühlte sich immer... Was hätte ich tun können, um es tatsächlich zu bekommen? Aber ich war so nah dran.

Und schließlich: Gibt es einen Klassiker oder ein Spiel, zu dem PlayStation gerne zurückkehren würde?

Layden: Das ist einfach eine persönliche Vorliebe. Das ist einfach ein Spiel, das mich angesprochen hat, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, und ich liebe die Jungs, die daran arbeiten - so sehr, dass wir eine Fortsetzung daraus gemacht haben, die auch Spaß gemacht hat und fabelhaft war, und ich war in der Lage, es für PS4 zu remastern... Ich würde gerne noch einmal bei MediEvil zuschlagen. Das Studio in Cambridge hieß zu der Zeit, als sie das ursprüngliche MediEvil machten, Millennium und wurde kurz darauf von Sony aufgekauft. Der Humor ist eine Mischung aus Tim Burton und Monty Python, obwohl es wirklich schwierig war, die Komödie in andere Sprachen zu übertragen. Wenn ich einen Zauberstab schwingen und noch einmal in einen Apfel beißen könnte, dann wäre es der MediEvil-Apfel.

Es folgt noch der zweite Teil unseres Exklusivinterviews mit Shawn Layden, in dem es um die Zukunft von PlayStation geht - und darum, wie sich die Zukunft des Konsolenspiels in den nächsten drei Jahrzehnten verändern wird.