Das meiste Spiel des Jahres 2024: UFO 50 ist ein randvolles Paket endloser Entdeckungen

Eigentlich haben wir ja keine festen Kategorien, wenn wir unsere altehrwürdigen, hochtraditionellen Eurogamer.de-Awards verteilen (dieses Jahr zum zweiten Mal), aber der Preis für “das meiste Spiel” gefällt mir so gut, dass ich ihn bei passenden Kandidaten immer wieder zücken werde: Nicht für Spiele, die einfach nur laaaaaang sind (sorry, Metaphor), sondern für solche, bei denen man besonders häufig denken muss, wie oft es sich noch neu erfinden oder einem noch eine Überraschung in den Weg stellen will.

Es ist ein Preis für Erlebnisdichte, Wandelbarkeit und Flexibilität, für einen Umfang an unterschiedlichen Erfahrungen oder Abwechslung, der “meiste” Spiele zu etwas Besonderem macht. Spiele, die vor guten Einfällen kaum laufen können, gewissermaßen. In diesem Jahr traf das auf nichts mehr zu als auf UFO 50, einer 8-Bit-Spielesammlung für eine Konsole, die nie existierte. Für mich eines der herausragenden Erlebnisse des Jahres.

Fiktive Spielegeschichte

Entlang sage und schreibe 50 vollwertiger Titel der 80er-Ära wird die Entwicklung klassischen Videospiel-Designs nachgezeichnet, als wäre man auf einer Safari durch eine Paralleldimension, in der nicht Nintendo, sondern eine entschieden durchgeknalltere Firma mit seiner Version des NES den Markt umkrempelte.

Passend zum Gedanken einer spielbaren Chronik durch die Zeit sind die ersten Spiele noch sehr simpel (wobei ich schon am zweiten oder dritten direkt drei Stunden hängengeblieben bin), werden aber mit der Zeit komplexer. Von einfachen, aber motivierenden Plattformern hin zu Geschicklichkeitstests und Knobeleien über Rundenstrategie bis hin zu ausgewachsenen 8-Bit-JRPGs ist hier einfach alles dabei. Jedes davon zu ergründen, macht einfach wahnsinnig viel Spaß, weil sich die Entwickler hier mächtig ins Zeug gelegt haben.

Ich glaube, ich habe noch nicht mal alle Spiele aus der Sammlung ausprobiert.

Schön auch, wie man im Hauptmenü die Geschichte hinter jedem der Titel nachlesen kann, und erfährt, was einen dieser komplett ausgedachten Titel im Kontext der Historie einer nicht weniger ausgedachten Konsole zu etwas Besonderem macht. Wer die Spielegeschichte liebt und Retro-Games zugetan ist, kann dieses Jahr keinen besseren Griff machen als UFO 50. Es wundert kein bisschen, dass es hiermit so lange gedauert hat. Kompletter Wahnsinn, dass so ein Spiel überhaupt existiert. Danke Mossmouth!

