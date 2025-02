Release des neuen Battlefield-Spiels: EA äußert sich erstmals zum Zeitfenster, womöglich müsst ihr noch eine ganze Weile darauf warten

Publisher Electronic Arts hat sich erstmals zu einem groben Zeitfenster für die Veröffentlichung des nächsten Battlefield-Spiels geäußert.

Mit dem Release des Spiels ist demnach im Laufe des kommenden Geschäftsjahres zu rechnen.

Ein grober Zeitrahmen

Wie der Publisher angibt, wird eine "Veröffentlichung im Geschäftsjahr 2026 erwartet". Das umfasst den Zeitraum vom 1. April 2025 bis zum 31. März 2026.

Anders gesagt: Wenn es gut läuft, kommt das neue Battlefield noch in diesem Jahr. Wenn sich bei den anstehenden Tests noch zu viele Probleme zeigen, solltet ihr wohl erst 2026 damit rechnen.

In dieser Woche hatte der Publisher erste Gameplay-Ausschnitte aus dem neuen Battlefield veröffentlicht und zugleich eine neue Initiative namens Battlefield Labs angekündigt.

Dieses Programm dient dazu, dass neue Battlefield vorab mit Hilfe der Community zu testen und zu optimieren, damit sich ein Flop wie bei Battlefield 2042 nicht wiederholt.

Für diese Tests könnt ihr euch über diese Seite anmelden, dort erfahrt ihr auch mehr über das Programm. Einladungen sollen zuerst an tausende Spielerinnen und Spieler in Nordamerika und Europa verschickt werden, später möchte man Battlefield Labs ausweiten.

Mit dem Start dieser Tests geht die Entwicklung des neuen Battlefield nach Angaben von EA in die "kritische Phase" über. Mit DICE, Motive, Ripple Effect und Criterion arbeiten insgesamt vier Studios am neuesten Teil.

Der Publisher hatte zuvor bereits bestätigt, dass das neue Battlefield wieder in der Gegenwart spielt, die traditionellen Klassen zurückkehren und die Maps diesmal fokussierter gestaltet werden sollen. Indem die Community dann ein gutes Stück vorab mit einbindet, will man das Spiel bis zu seinem offiziellen Release an die Wünsche und Bedürfnisse der Fans anpassen.