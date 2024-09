"Zurück zum Kern" von Battlefield: Nächster Teil hat Klassen und kleinere Maps, spielt in der Gegenwart

Electronic Arts hat die ersten kleinen Details zum nächsten Teil der Battlefield-Reihe bekannt gegeben.

Dabei bestätigt man, dass die Reihe in die Gegenwart zurückkehrt und auch die eher unbeliebten Spezialisten zugunsten eines traditionellen Klassensystems aufgegeben werden.

Battlefield rüstet sich für die Zukunft

Respawn- und Battlefield-Chef Vince Zampella bestätigt im Gespräch mit IGN die Rückkehr zu den Klassen, nachdem die Spezialisten in Battlefield 2042 nicht sehr gut aufgenommen wurden.

"Wenn man auf den Höhepunkt von Battlefield zurückblickt, ist es die Ära rund um Battlefield 3... Battlefield 4, in der alles modern war. Und ich denke, wir müssen zum Kern dessen zurückkehren, was Battlefield ist, und das erstaunlich gut machen. Dann werden wir sehen, wohin es von dort aus geht."

Ein Artwork zum neuen Battlefield.

Gleichzeitig ist er nicht überzeugt, dass die 128-Spieler-Maps in Battlefield 2042 wirklich viel zum Spielspaß beigetragen haben.

"Hat es [mit 128 Spielern] mehr Spaß gemacht?", fragt er. "Die Zahl nur um der Zahl willen zu erhöhen, macht keinen Sinn. Wir testen alles darauf, was am meisten Spaß macht... Sobald die Karten einen bestimmten Umfang erreichen, werden sie anders. Wir entwerfen also etwas, das mehr an frühere Battlefield-Spiele angelehnt ist. Ich möchte lieber nette, dichte, wirklich schöne, gut gestaltete Maps haben."

Die Spezialisten haben laut Zampella nicht zu Battlefield gepasst und nicht funktioniert: "Spezialisten kehren nicht zurück. Klassen sind so etwas wie der Kern von Battlefield, daher kehren wir dazu zurück!"

Gleichzeitig möchte man einen problematischen Launch wie bei Battlefield 2042 vermeiden, dazu zählen auch Änderungen im Entwicklungsprozess. Am nächsten Teil der Reihe sind neben DICE auch EA Motive, Criterion und Ripple Effect beteiligt.

Weiterhin wurde ein erstes Artwork zum Spiel veröffentlicht, das ihr oben sehen könnt. Laut Zampella will man Fans auch frühzeitig involvieren. Nächstes Jahr werde man "ein Programm" ankündigen, um die Community zu beteiligen. Das soll unter anderem dazu dienen, das Vertrauen der Fans zurückzugewinnen.

"Wir denken, dass wir in einer ziemlich guten Position sind", sagt er. "Ist es eine Herausforderung? Natürlich, aber es würde keinen Spaß machen, wenn es keine wäre."