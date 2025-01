Das Pokémon Go Fest 2025 findet unter anderem in Paris statt

Niantic hat bekannt gegeben, an welchen Orten das diesjährige Go Fest im Augemented-Reality-Game Pokémon Go stattfindet.

Europäische Spielerinnen und Spieler können das Pokémon Go Fest 2025 demnach in Paris feiern.

Paris ist einer von drei Austragungsorten

Paris ist dabei einer von erneut drei Austragungsorten für das Pokémon Go Fest 2025.

Die Feierlichkeiten bei den Vor-Ort-Events starten in diesem Jahr vom 29. Mai bis zum 5. Juni 2025 im japanischen Osaka.

Anschließend macht das Pokémon Go Fest vom 6. bis 8. Juni 2025 einen Abstecher nach Jersey City im US-Bundesstaat New Jersey.

Den Schlusspunkt der Vor-Ort-Events markiert dann Paris, hier findet das Go Fest 2025 vom 13. bis 15. Juni 2025 statt. In den vergangenen Jahren fand das europäische Go Fest in Städten wie Madrid, London und Berlin statt.

Mit detaillierten Informationen zu den Events hält sich Niantic derzeit noch bedeckt, bis dahin vergeht ja auch noch ein wenig Zeit.

Zuvor steht etwa noch die Pokémon Go Tour: Einall auf dem Programm. Hier finden Vor-Ort-Events in Los Angeles (21. bis 23. Februar 2025) und Neu-Taipeh (ebenfalls 21. bis 23. Februar 2025) statt. Am 29. und 30. März 2025 ist wieder Mailand der Austragungsort für eine Pokémon Go-Stadt-Safari.

Nichtsdestotrotz könnt ihr euch diese Termine jetzt schon einmal vormerken, wenn ihr im Sommer verreisen und an einem Go Fest teilnehmen möchtet.

Üblicherweise findet im Anschluss an die Vor-Ort-Events des Go Festes auch noch ein globales Event für alle Spielerinnen und Spieler statt. Dazu liegen ebenfalls noch keine Details vor.

Zum Start ins neue Jahr hat übrigens The Pokémon Company dieses Jahr zum Jahr von Evoli erklärt, unter anderem könnt ihr dabei eine Reihe neuer Merchandise-Produkte erwarten.