Das Spiel, das die Nachbarn 2024 am meisten hassen: Tekken 8 lässt mich kreischen, zetern – jubilieren

„Was sich tekkt, das liebt sich“: Ist doch so, oder? Allerdings trifft das nur auf die Freunde zu, mit denen ich in Tekken 8 heiße Duelle austrage. Deutlich weniger dürfte das für all jene gelten, die mir dabei zuhören müssen, wie ich mit… sagen wir mal gehobenem beziehungsweise akustisch vernehmbarem Ehrgeiz frenetisch nach Luft schnappe, während meine zitternden Finger versuchen, den entscheidenden Angriff anzubringen, ohne selbst den letzten Millimeter Lebensenergie zu verlieren.

Mir tut das für die Nachbarn wirklich leid – im Nachhinein jedenfalls, wenn ich wieder geradeaus denken kann. Aber anders geht es nun mal nicht. Denn mit Tekken 8 haben es Katsuhiro Harada & Co. tatsächlich hinbekommen, den ohnehin schon anspruchsvollen Zweikampf des Vorgängers taktisch noch mal interessanter und nicht zuletzt auch eine Ecke schneller zu gestalten.

Familienduell: Tekken 8 schreibt die längste durchgehende Geschichte aller Videospielserien fort.

Ich weiß: „Tekken ist vor allem ein Button-Masher, den jedes Kind spielen kann!“, kommt es fast immer von irgendwo her. Dabei ist dieser Trugschluss in Wirklichkeit eine Stärke der Serie. Deren Steuerung geht nämlich so intuitiv von der Hand, dass tatsächlich jeder noch so blutige Neuling ohne nennenswerte Vorkenntnisse ein bisschen Blut aus der Nase seiner Gegner schlagen kann. Nur: Betreibt man das Ganze nur ein Stück weit mit dem Anspruch, auch höherrangige Duelle zu gewinnen, kann man je nach Vorliebe beliebig tief ins taktische Training absteigen.

Wobei Tekken 8 gerade Letzteres bedeutend vereinfacht, das Zusammenkommen im Onlinespiel durch Begegnungen in einer virtuellen Online-Spielhalle erleichtert und Freunden zahlreiche Optionen zum Erstellen eigener Lobbys an die Hand gibt.

Und meine Güte, sehen die virtuellen Jungs und Mädels gut dabei aus, wenn sie sich Fäuste und Füße um die Ohren knallen! Ich will gar nicht verhehlen, dass das mit Sicherheit einen entscheidenden Anteil an meinen lautstark geäußerten Stürmen der… äh… Begeisterung hat. Wie gesagt: Für die Nachbarn tut mir das leid. Alle Anderen genießen mit Tekken 8 ein aufregendes Highlight des ausgehenden Spielejahres!