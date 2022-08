Das Steam Deck wird nicht das Letzte seiner Art sein: Valve plant weitere Versionen

Eine Broschüre von Valve scheint Pläne für kommende Steam-Deck-Versionen zu bestätigen. Nach dem großen Erfolg des Handheld-PCs ist das auch keine große Überraschung, auch wenn Valve noch jetzt damit beschäftigt ist, alle Vorbestellungen zu erfüllen.

In dem Heftchen, das Valve auf seiner Website vorstellt, werden die Nachfolgeversionen für Valves Steam Deck aufgeführt. "Steam Deck ist der erste einer neuen Kategorie von Steam-Handheld-Gaming-PCs", heißt es dort. "In der Zukunft wird Valve dieses Produkt mit Verbesserungen und Iterationen der Hardware und Software weiterverfolgen und neue Versionen des Steam Decks auf den Markt bringen."

Weiter bezeichnet Valve das Steam Deck in seiner Broschüre als "Mehrgenerationen-Produktlinie" und behauptet, dass das Unternehmen "Steam Deck und SteamOS" bis in die absehbare Zukunft unterstützen wird. Valve möchte den Support für das handliche Gerät also nicht schon nach wenigen Jahren einstellen.