Das Summer Game Fest 2025 kehrt im Juni wieder zurück, freut euch schon jetzt auf Enthüllungen und mehr – Mit neuem B2B-Programm zur Zukunft der Gaming-Branche

Das Summer Game Fest kehrt 2025 zurück und wird zahlreiche Neuigkeiten aus der Gaming-Welt präsentieren. Das Event gilt mittlerweile als Ersatz für die E3 und wird von Geoff Keighley organisiert. Gamer weltweit dürfen sich auf spannende Enthüllungen, neue Trailer und große Überraschungen freuen. Die Veranstaltung hat sich in den letzten Jahren zu einem der bedeutendsten Events der Branche entwickelt.

Die Gamingshow des Sommers

Das Event findet vom 6. bis 9. Juni 2025 statt und umfasst mehrere Veranstaltungen. Den Auftakt macht eine zweistündige Live-Show am 6. Juni um 23 Uhr. Hier können Fans zahlreiche Spiele-Ankündigungen, Gameplay-Trailer und exklusive Premieren erwarten. Die Show wird live im YouTube Theatre in Los Angeles mit Publikum stattfinden und gleichzeitig weltweit gestreamt. In den darauffolgenden Tagen bekommen Journalisten und Content Creator die Möglichkeit, Spiele bei den sogenannten Play Days selbst auszuprobieren und darüber zu berichten.

Ein umfangreiches Partner-Programm

Neu in diesem Jahr ist eine Business-to-Business-Komponente, die sich gezielt an Branchenvertreter richtet. Hier diskutieren führende Köpfe der Gaming-Industrie über Herausforderungen, Chancen und die Zukunft der Branche. Organisiert wird dieser Teil von Chris Dring, dem ehemaligen Chef von GamesIndustry.biz. Das B2B-Event soll die aktuellen Entwicklungen beleuchten. Dabei könnten Themen wie die wachsende Rolle von Künstlicher Intelligenz, Cloud-Gaming und neue Vertriebsmodelle eine zentrale Rolle spielen.

Neben dem eigentlichen Summer Game Fest sind auch wieder zahlreiche Partner-Events geplant. Bereits im vergangenen Jahr präsentierten große Publisher wie Xbox, Ubisoft und Nintendo eigene Shows im Rahmen der Veranstaltung. Auch die PC Gaming Show, IGN Live, Day of the Devs und Devolver Digital werden erneut erwartet.

Das Summer Game Fest bleibt damit das wohl wichtigste Gaming-Event im Juni. Es bietet nicht nur große Ankündigungen, sondern auch wertvolle Einblicke in die nächsten Projekte der Branche. Gamer weltweit können sich auf eine Eventreihe voller Neuiglkeiten freuen, die den Sommer zu einem Pflichttermin für Gaming-Enthusiasten macht.