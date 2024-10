Das Vermächtnis wartet: Das finale Update für State of Decay 2 ist da

Undead Labs hat nun angekündigt, dass das Update Das Vermächtnis wartet nun das letzte große Inhalts-Update für State of Decay 2 sein wird. Es ist ein kostenloser Patch für PC und Xbox, der Spielern den Zugang zu neuen Inhalten erleichtert. Das Update symbolisiert den offiziellen Abschluss des Spiels und markiert das Ende einer Ära für die treue Fangemeinde.

Neuerungen und Verbesserungen im Update

Das 38. Update für State of Decay 2 bringt zahlreiche Neuerungen und Verbesserungen mit sich. Spieler können sich auf eine Vielzahl von neuen und auch zurückkehrenden Outfits, Fahrzeugen und Waffen freuen, die zusätzliche Abwechslung und Möglichkeiten ins Spiel bringen. Undead Labs möchte mit dem Update die Quality-of-Life-Verbesserungen weiter ausbauen und zusätzliche Spieleanpassungen vornehmen, um das Gameplay noch benutzerfreundlicher zu gestalten. Außerdem werden wichtige Bugs behoben, die das Spielerlebnis optimieren sollen. Besonders spannend für die Community ist die dauerhafte Freischaltung von saisonalen Inhalten wie dem Wizard Van und den Winter-Outfits, die bislang nur begrenzt verfügbar waren.

Fokus auf State of Decay 3

Undead Labs hat außerdem bestätigt, dass sie ihre Ressourcen nun vollständig auf die Entwicklung von State of Decay 3 konzentrieren werden. Der dritte Teil der Serie wurde bereits vor über vier Jahren angekündigt, und seitdem warten die Fans gespannt auf Neuigkeiten. Die Entwicklung schreitet derzeit für die Xbox Series X/S voran, doch zu möglichen weiteren Plattformen hat sich das Studio bisher nicht geäußert. Das Team betont, dass State of Decay 3 ein bedeutender Schritt in der Serie sein wird.

Verfügbar ist das Das Vermächtnis wartet-Update ab sofort für alle Spieler. Die Gaming-Community lobt Undead Labs für die langjährige Unterstützung des Spiels. Fans sind bereits voller Vorfreude auf das kommende State of Decay 3 und gespannt, welche neuen Features die Fortsetzung mit sich bringen wird. Es bleibt abzuwarten, wann Undead Labs weitere Details zur Fortsetzung preisgeben wird.