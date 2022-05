DC Justice League: Niedliche Superhelden-Action für die Switch kommt 2023

Publsiher Outright Games hat heroische Neuigkeiten. "Ein großes Action-Abenteuer mit einigen der kultigsten Superhelden" ist auf dem Weg und landet 2023 auf der Nintendo Switch.

Green Lantern, Wonder Woman und weitere niedliche Helden

Während der kürzlichen OG Unwrapped-Präsentation enthüllte der Publisher sein Line-up, das aus familienfreundlichen Spielen wie Star Trek Prodigy: Supernova, Paw Patrol Grand Prix und Dragons: Legends of the Nine Realms besteht.

Am Schluss der Show zeigte Outright Games einen kurzen Teaser für ein DC-Justice-League-Spiel. Den Trailer könnt ihr euch hier ansehen:

Entwickler für das Suprhelden-Game ist PHL Collective und soll ein Action-Adventure für ein bis zwei Spieler werden. Batman, Superman, The Flash und weitere bekannte DC-Größen haben einen knuffigen Gummipuppen-Look. Gameplay bekommen wir allerdings noch nicht zu sehen.

Aus einer FAQ des Publishers geht hervor, dass ihr im kommenden DC-Game gegen einige der mächtigsten Schurken des Universums kämpft, euch aber gleichzeitig keine Sorgen über Mikrotransaktionen zu machen braucht.

Passend zu den anderen familienfreundlichen Inhalten, die in der Show vorgestellt wurden, ist auch das Spiel zur DC Justice League für eine Zielgruppe ab 10 Jahren gedacht.