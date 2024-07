DDR-Vibes und "Bridgerton"-Ersatzfutter bei Netflix

Erinnert ihr euch noch an Terry Gilliams schräges Fantasy-Abenteuer "Time Bandits" aus den 80ern? Die irre Zeitreise-Comedy gehört heute zwar nicht zu den ganz großen Klassikern des Genres, konnte sich über die Jahrzehnte aber eine treue Fangemeinde beibehalten. So auch einen Taika Waititi: Der exzentrische Regisseur und Schauspieler liebt das Original wie kein Zweiter und nahm sich "Time Bandits" jetzt vor, um die kultige Gilliam-Vorlage exklusiv für Apple TV+ in eine familienfreundliche Fantasy-Serie zu verwandeln.

Und der Plan geht auf: Die Neuauflage hat den perfekten Mix aus Waititi- und Gilliam-Humor, kommt dabei enorm hochwertig produziert daher. Kein Vergleich zur gescheiterten Konkurrenz von "Willow". Das Ding ging dermaßen baden, dass Disney die Serie nicht nur nach einer Staffel cancelte, sondern die Show inzwischen sogar von Disney+ gelöscht hat.

Deutlich besser als "Willow" wird’s derweil hoffentlich "The Decameron" bei Netflix ergehen. Die neue Historienserie, die lose auf einer Novellen-Sammlung von Giovanni Boccaccio aus dem 14. Jahrhundert basiert, wird als Ersatzbinge für all jene beworben, die die aktuelle Season von "Bridgerton" schon durchgeschaut haben und jetzt sehnsüchtig auf Nachschub warten. Wichtige Voraussetzung: Ihr müsst auf rabenschwarzen Humor und frivole Anzüglichkeiten stehen.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

"The Decameron" fühlt sich etwa so an, als hätte man sich "Bridgerton" vorgenommen und gedacht: "Ey, wie gut wäre die Serie eigentlich mit einer feinen Prise Monty-Python-Humor?" Gedacht, getan – die Irrwege des Menschen in Zeiten der Pest und des Neuanfangs. Schrill!

Fast so schrill wie Jella Haases Chantal-Departure beim großen roten N. Ihr Part im sensationellen Post-DDR-Thriller "Kleo" hat 2022 gezeigt, dass sie deutlich mehr auf dem Kasten hat als "Fack ju Göhte"-Schmarrn. Verdientermaßen gibt’s diese Woche Staffel 2: Wie schon in Season 1 wirbelt Haase als Kleo auch in der neuen Staffel wieder in lässiger Tarantino-Manier durch die Bundesrepublik, um sich für die Verbrechen der Vergangenheit zu rächen. Die Serie kam international sogar so gut an, dass bereits Spin-offs im Gespräch sind.

Wer eher Lust auf einen Filmabend hat, hat diese Woche ebenfalls die Qual der Wahl. Bei Prime Video startet Guy Ritchies neuer schwarzhumoriger Weltkriegsactioner "The Ministry of Ungentlemanly Warfare" mit Henry Cavill und Alan Ritchson durch und umgeht damit den geplanten Kinostart Ende 2024. Bei WOW verzichtet Action-Legende John Woo derweil auf Dialoge, wenn er Joel Kinnaman in "Silent Night" als stummen Killer auf seine Peiniger loslässt.

In Kooperation mit kinoundco