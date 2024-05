Dead by Daylight Roguelite ist da und ihr könnt es gratis bekommen

What the Fog. Das ist der unterhaltsame Titel des Roguelite-Ablegers zu Dead by Daylight. Horror und Humor liegen eben gar nicht so weit auseinander, wie man so denkt. Wer schnell ist, kann den Titel sogar völlig kostenlos erhalten.

Verschluckt von einem Brettspiel?

Das Spiel wurde während einer Präsentation am Dienstag enthüllt, zusammen mit dem neuen D&D-Kapitel sowie einem neuen Party-Modus und einer Castlevania-Kollaboration. Hier könnt ihr einen von GamersPrey hochgeladenen Trailer zum Spiel ansehen:

Kostenlos könnt ihr What the Fog erhalten, die sich bei Behaviour anmelden oder ein Konto erstellen. Genau zwei Millionen Exemplare verschenkt der Entwickler auf diesem Weg an euch.

Aber keine Sorge, wenn ihr What the Fog nicht gratis abgreift, kostet es danach nur 4,99 Euro und sollte euch selbst dann nicht allzu schwer auf der Tasche liegen.

Auf Steam klingt die Beschreibung schon mal humorvoll: "What the Fog beantwortet die uralte Frage: Was würde passieren, wenn du und ein Freund von einem verfluchten Brettspiel verschluckt würden? Du würdest ein 2-Personen-Koop-Rollenspiel voller magischer Kräfte, Non-Stop-Action und jeder Menge Monster bekommen - das ist es."

"In diesem chaotischen Spiel aus der Welt von Dead by Daylight müsst ihr lernen, eure neuen Fähigkeiten zu nutzen und zusammenzuarbeiten, während ihr euch euren Weg durch Schwärme von Feinden lauft, springt und schießt, Blutpunkte sammelt, Generatoren repariert und Ausgangstüren öffnet."

