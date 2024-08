Dead Cells: "Jetzt ist es komplett" - Nach 7 Jahren und 35 Updates ist Schluss

Alles hat ein Ende, auch die Inhaltsupdates für Evil Empires und Motion Twins Dead Cells.

Nach der Veröffentlichung des Spiels im Jahr 2017 ist mit dem passend betitelten "The End is Near" nun das 35. und letzte Inhaltsupdate zum Download verfügbar.

Ein letztes Mal

"Jetzt ist Dead Cells komplett", kommentiert das Team von Motion Twin. "Einige der Entwickler hier bei Motion Twin arbeiten seit über zehn Jahren an Dead Cells, und zu sehen und zu erleben, wie die Community das Spiel vom Early Access über 1.0, 35 Updates und Erweiterungen und darüber hinaus annimmt, ist wirklich ein großartiges Gefühl."

Das letzte Inhaltsupdate ergänzt das Spiel um neue Mobs, Waffen und Mutationen.

Dem Sore Loser, dem Curser und dem Doom Bringer könnt ihr in jedem Biom begegnen, wenn die eigene Boss-Cells-Stufe hoch genug ist. Bekämpfen könnt ihr sie wiederum mit Misericorde und Anathema, bösartigen Nah- bzw. Fernkampfwaffen, die einen mit einem Fluch belegen können, aber massiven Schaden verursachen.

"Drei neue Mutationen (Cursed Flask, Damned Vigor und Demonic Strength) sorgen für noch mehr Abwechslung in den Runs und bieten einige der besten Risiko vs Ertrags-Builds des Spiels", heißt es.

Ebenso gibt es 40 brandneue Köpfe, die ihr freischalten und ausrüsten könnt. Weitere Details findet ihr in den Patch Notes.

Übrigens erscheinen später in diesem Jahr noch die Updates 34 und 35 für die Mobile-Version von Dead Cells.