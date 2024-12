Dead Space 4 abgelehnt - EA stoppt Pläne der Originalentwickler

Die Dead Space-Reihe gilt als Meilenstein im Survival-Horror-Genre und begeistert seit 2008 mit düsterer Atmosphäre und packendem Gameplay. Viele Fans hofften auf eine Fortsetzung der ikonischen Serie. Doch nun sorgt eine überraschende Nachricht für Enttäuschung: Electronic Arts hat einen Vorschlag für Dead Space 4 abgelehnt.

Veteranen planten eine Fortsetzung

Hinter dem Vorschlag standen keine Unbekannten. Glen Schofield, Director des Originalspiels, Bret Robbins, Creative Director, und Christopher Stone, Animationsdirektor, hatten die Vision, die Serie fortzusetzen. In einem Interview mit Dan Allen Gaming sprechen sie offen über ihre Bemühungen und die Ablehnung durch EA. "Wir haben es tatsächlich versucht, weißt du, wir drei, ja, wir haben Dead Space 4 versucht", sagte Schofield. Sein Kollege Stone ergänzte: "Alle drei von uns saßen da und wollten es machen."

Alle drei Entwickler waren maßgeblich an der Entstehung des ersten Dead Space beteiligt und wollten diese Magie erneut aufleben lassen. Doch EA zeigte kein Interesse an dem Vorschlag. Schofield erklärte weiter: "Nun, wir sind nicht zu sehr in die Tiefe gegangen, sie haben einfach gesagt, nein, wir sind im Moment nicht interessiert, wir wissen es zu schätzen, blah blah blah. Und weißt du, wir wissen, mit wem wir reden müssen, also haben wir es nicht weiter verfolgt und ihre Meinung respektiert."

Stone deutete zudem an, dass die Unsicherheit in der Branche eine Rolle spiele: "Die Branche befindet sich derzeit in einer seltsamen Lage. Die Leute zögern wirklich, etwas zu riskieren, also muss man es mit Vorsicht genießen. Wer weiß, vielleicht eines Tages, ich denke, wir würden es alle gerne tun."

Schwache Verkaufszahlen bremsen die Zukunft der Reihe

Die Ablehnung könnte auch auf die enttäuschenden Verkaufszahlen des Dead Space Remakes von 2023 zurückzuführen sein. Trotz positiver Kritiken und Lob für die Neuauflage konnte das Spiel offenbar die Verkaufserwartungen von EA nicht erfüllen. Bereits im April 2024 berichteten Quellen, dass die Serie aufgrund finanzieller Unsicherheiten auf Eis gelegt wurde. Das verantwortliche Entwicklerstudio Motive Studio hatte ursprünglich Interesse an einer weiteren Fortsetzung, doch diese Pläne wurden gestoppt.

Für Fans der Serie ist diese Entwicklung ein Rückschlag. Die Ablehnung durch EA zeigt, dass selbst positive Kritiken und ein engagiertes Entwicklerteam nicht ausreichen, um eine Reihe weiterzuführen. Dennoch bleibt die Hoffnung, dass Dead Space eines Tages zurückkehren könnte.