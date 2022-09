Dead Space Remake: Bilder und Beschreibung im Xbox Store deuten auf In-App-Käufe hin

Im Xbox Store hat Electronic Arts die ersten offiziellen Screenshots zum Dead Space Remake veröffentlicht. Zusätzlich gibt es jetzt auch eine Beschreibung des Spiels. Tauchen wir ein.

So sieht das Dead Space Remake aus

Am 27. Januar 2023 soll der Titel für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X sowie S erscheinen. Hier seht ihr die Screenshots, die auf der offiziellen Store-Seite zum Horror-Titel hochgeladen wurden:

"Das Remake überzeugt durch eine atemberaubende Bildqualität, einen packenden, atmosphärischen Sound und ein verbessertes Gameplay, während es der spannenden Vision des Originalspiels treu bleibt", schreibt EA.

Der Techniker Isaac befindet sich in Dead Space allein auf einem riesigen Raumschiff, dessen Besatzung abgeschlachtet wurde. Was dort passiert ist, gilt es herauszufinden. Dabei kämpft Isaac nicht nur gegen die Monster an Bord, sondern auch gegen seinen schwindenden Verstand. Das alles "von Grund auf überarbeitet, mit verbesserter visueller Wiedergabetreue und atmosphärischem 3D-Sound."

Weiter heißt es in der Beschreibung, dass die "detailreichen Räume und Arbeitsbereiche der ermordeten Crew und die unheimliche Geräuschkulisse auf dem verlassenen Raumschiff für viele unvorhersehbare und spannungsgeladene Momente sorgen."

"Nach einer ausführlichen Hintergrundgeschichte enthüllst du anhand der letzten Logbücher der verunglückten Crew und deiner Begegnungen mit den wenigen Überlebenden die dunklen Geheimnisse hinter den Ereignissen an Bord der USG Ishimura", heißt es.

"Stelle dich dem Albtraum an Bord der USG Ishimura und meistere das strategische Zerstückelungs-Gameplay, das seinesgleichen sucht. Setze Isaacs Werkzeuge kreativ ein und rüste sie auf, um deine Feinde zu bekämpfen und zu zerstückeln – und sie bis auf Fleisch und Knochen zu zerlegen."

Als Funktionen gibt Electronic Arts an, dass das von Motive entwickelte Remake 4K Ultra HD, HDR10, Raytracing, 60 BpS+ und Raumklang unterstützt. Außerdem ist der Titel für Xbox Series X und S optimiert.