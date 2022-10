Dead Space Remake: Ein Puzzle enthüllt das Datum für den ersten Gameplay-Trailer

Obwohl das Remake zu Dead Space erst in drei Monaten erscheint, haben sich Electronic Arts und Motive Studio etwas ausgedacht, um die Fans bis zum 27, Januar 2023 etwas auf Trab zu halten. So teasern Entwickler und Publisher das Datum für die ersten offiziellen Gameplay-Trailer mit einem kleinen Rätsel an.

So leicht macht es euch das Remake nicht

Die kryptische Nachricht wurde auf Twitter verbreitet und von den Fans auch schnell aufgeschlüsselt. Es handelt sich dabei um einen QR-Code, der nach dem Scannen auf die Instagram-Seite von einem Nutzer namens "thebench". Auf seinem Profil löst EA auf, dass dieses eine Rätsel nur ein Teil eines zwölfteiligen Puzzles ist.

Make us whole. pic.twitter.com/gISGKQiVC2 — Motive (@MotiveStudio) September 27, 2022

GOT IT pic.twitter.com/KA56XckEDn — 🎥Smart Alec🎬 (@_TheSmartAlec1) September 30, 2022

Hier ist das gesamte zwölfteilige Puzzle zu sehen.

In den Stories des Nutzers können Spieler außerdem sehen, dass es am 4. Oktober neues Gameplay zu Dead Space Remake geben wird.

Dead Space wird ab dem 27. Januar 2023 für PS5, Xbox Series X und S sowie PC erhältlich sein. Bis dahin gibt es zum Glück ja noch elf Rätsel zu lösen. Wir bleiben gespannt.