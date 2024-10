Death Note als Game? Noch unangekündigter in Titel kommt angeblich zu PlayStation

Ein bisher unangekündigtes Spiel zu Death Note wurde in Taiwan für die PlayStation bewertet. Angeblich soll der Titel Death Note: The Killer Within heißen und auf PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheinen. Bandai Namco soll als Publisher hinter dem Projekt stehen. Weitere Details sind bisher allerdings noch nicht bekannt. Logisch, denn es gibt ja noch keine offizielle Enthüllung.

Ein tödliches Notizbuch und ein mysteriöses Spiel

Wenn es mit einer Live-Action-Adaption auf Netflix nicht so gut funktioniert hat, dann vielleicht mit einem Videospiel? Death Note ist bei Manga- und Anime-Fans ein absoluter Klassiker, ein "Must-Watch". Die Geschichte folgt Light Yagami, einem sehr intelligenten und ordentlichen Schüler, der eines Tages geheimnisvolles Notizbuch findet.

Dieses titelgebende Death Note ermöglicht es ihm Menschen zu töten, indem er ihre Namen in das Buch schreibt. Eigentlich verabscheut der Protagonist alles Böse, lässt sich jedoch dazu verleiten, Mörder, Kriminelle und alljene auszulöschen, die ihm unmoralisch erscheinen. Die Polizei wird auf den mysteriösen Killer aufmerksam, der scheinbar Menschen nach Belieben töten kann und ein Katz-und-Maus-spiel beginnt. Langsam kommen die Ermittler, angeführt vom jungen Privatdetektiv "L" kommt die Polizei dem Geheimnis langsam auf die Schliche.

Ob der Titel die Story aus Anime und Manga wiederholt, steht noch nicht fest. Vielleicht könnt ihr selbst Einfluss auf die Handlung nehmen, möglicherweise geht es um eine ganz andere Geschichte im Universum von Death Note. Und auch beim Genre können wir nur raten. Action? Rollenspiel? Visual Novel? Bisher stehen noch alle Optionen offen.

Den Titel Death Note: Killer Within vermutet Gematsu, da der ursprüngliche Publisher des Mangas eine gleichnamige Marke Anfang des Jahres registriert haben soll.

In den Westen hat es bisher kein Spiel zu Death Note geschafft. Spiele wie Death Note: Kira Game, das auf dem Nintendo DS erschien, kamen lediglich in Japan heraus. Da wir es bei Death Note: Killer Within mit einem englischen Titel zu tun haben, könnte es also endlich so weit sein.