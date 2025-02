Death Stranding 2 erhält Altersbewertung in Südkorea – Kojima teasert auf Social Media einen neuen Trailer für den Titel an – Hinweise auf ein baldiges State of Play-Event mit möglichen Enthüllungen verdichten sich mehr

Death Stranding 2: On The Beach hat eine Altersfreigabe in Südkorea erhalten. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass sich das Spiel der Fertigstellung nähert. Zudem gibt es Hinweise auf einen neuen Trailer, die Hideo Kojima auf seinem X-Account in einem Beitrag teilte. Passieren könnte das alles im Rahmen einer neuen State of Play.

Death Stranding 2: On the Beach Genre: Action-Adventure

Plattform: PS5

Release: TBD

Entwickler / Publisher: Kojima Productions / Sony Interactive Entertainment

Alterseinstufung in Südkorea ist erfolgt

Das kommende Spiel von Kojima Productions wurde von der südkoreanischen Behörde geprüft und mit einer Alterseinstufung versehen. Laut der Bewertung enthält der Titel exzessive Gewalt, vulgäre Sprache und direkten Drogenkonsum, was ihn für jüngere Spieler ungeeignet macht. In der Regel erhalten Spiele ihre Einstufung erst, wenn die Entwicklung weit fortgeschritten ist. Auch, wenn es noch kein offizielles Release-Datum gibt, könnte diese Bewertung ein Zeichen dafür sein, dass Fans nicht mehr allzu lange auf den Titel warten müssen.

Erste Hinweise auf einen neuen Trailer

Parallel dazu hat Hideo Kojima in einem Social-Media-Beitrag angedeutet, dass er an einem neuen Trailer für das Spiel arbeitet. Er veröffentlichte Bilder einer Premiere Pro-Timeline, auf der scheinbar Szenen aus dem Spiel zu sehen sind. Kojima ist bekannt dafür, seine Trailer selbst zu schneiden, weshalb Fans davon ausgehen, dass ein neues Video kurz bevor steht. Er hat bereits in der Vergangenheit mit solchen Teasern auf anstehende Enthüllungen hingewiesen.

https://t.co/Sb9OfUdzz8 pic.twitter.com/IKzmkFtRos — 小島秀夫 (@Kojima_Hideo) February 5, 2025

Gleichzeitig gibt es Hinweise auf eine State of Play-Präsentation von PlayStation noch in diesem Monat. Der bekannte Gaming-Insider 'NatetheHate' hat dies angedeutet, und vergangene State of Play-Events enthielten bereits große Titel wie Stellar Blade, Rise of the Ronin oder auch Reisden Evil 4 Remake. Ein solcher Showcase könnte ein perfekter Moment sein, um den Trailer für Death Stranding 2 zu präsentieren und möglicherweise neue Gameplay-Szenen oder Story-Details zu teilen.

Die Altersbewertung und die Trailer-Andeutungen von Kojima sprechen klar dafür, dass es bald Neuigkeiten zum Spiel geben wird. Sollte tatsächlich eine State of Play stattfinden, könnte es genauere Details zu Gameplay, Story oder sogar einen Release-Termin geben. Bis Sony oder Kojima offizielle Informationen veröffentlichen, bleibt den Fans jedoch nur die Hoffnung auf baldige Enthüllungen.