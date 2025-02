Death Stranding 2: Kojima wirft euch einen kleinen Teaser-Brocken hin, der Sams Abneigung gegen einen geheimnisvollen Wohltäter zeigt - Lange kann es bis zur Enthüllung nicht mehr dauern

Es ist nur wenige Tage her, dass Hideo Kojima einen neuen Trailer zu Death Stranding 2 ankündigte. Jetzt zeigt uns der Schöpfer der Reihe einige kleine Ausschnitte aus dem Trailer, der eventuell auf der nächsten PlayStation State of Play enthüllt werden könnte. Gerüchten zufolge soll diese nicht mehr lange auf sich warten lassen. Schon nächste Woche könnte es so weit sein.

Death Stranding 2: On the Beach Genre: Action-Adventure

Plattform: PS5

Release: TBD

Entwickler / Publisher: Kojima Productions / Sony Interactive Entertainment

Neuer Teaser deutet baldige Trailer-Enthüllung an

Ein Beitrag in den sozialen Medien von Kojima höchstpersönlich zeigt einige Ausschnitte des Videos, welches sich laut seiner Überschrift gerade beim Abmischen des Tons befindet. Leider ist der gezeigte Clip in Kojimas Video nicht völlig neu, sondern wurde in einer etwas verkürzten Version bereits vor über einem Jahr im letzten Trailer gezeigt, der ebenfalls auf einer State of Play ausgestrahlt wurde.

Main sound mixing with London🎥 pic.twitter.com/VnT94DUef8 — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) February 7, 2025

Die Szene zeigt Sam und Fragile, die sich in einem Gespräch befinden. Sie sprechen über eine Person, der Sam nicht zu vertrauen scheint. An diesem Wohltäter ist einfach irgendetwas faul. Ebenfalls können Fans in diesem kleinen Ausschnitt bereits Verbesserungen in der Darstellung der Charaktere erkennen - besonders deutlich wird das in den Gesichtern der Figuren, die den Schauspielern jetzt noch ähnlicher sehen.

Mitte Januar 2025 sei das Team laut Kojima in einer auslaugenden Phase der Entwicklung angelangt, in der auch fleißig Überstunden anfallen würden. Auch eine Alterseinstufung in Südkorea gibt es bereits. Die Behörden konnten in Kojimas Titel exzessive Gewalt, vulgäre Sprache und direkten Drogenkonsum nachweisen. Das bedeutet für Fans zwei Dinge: Death Stranding 2: On the Beach ist kein Spiel für Kinder und der Titel dürfte bereits ziemlich weit in der Entwicklung fortgeschritten sein. Anderenfalls wäre eine Einstufung kaum möglich.

Immer mehr Hinweise kommen zusammen und sie alle deuten in eine Richtung. Lange kann es nicht mehr dauern, bis wir endlich den neuen Trailer sehen, einen Veröffentlichungstermin erfahren und endlich die Geschichte von Sam fortführen können.