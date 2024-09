Death Stranding 2: Massig neue Videos begeistern Fans und der Fotomodus sieht wild aus

Mit einem Special-Stage-Livestream zur Tokyo Game Show hat sich Kojima Productions' Open-World-Action-Adventure Death Stranding 2: On the Beach wieder in Fokus gerückt.

Während der 90-minütigen Präsentation gab es eine Menge neues Material zur Fortsetzung zu sehen.

Charaktere, Gameplay und Fotomodus

Hideo Kojima zeigte unter anderem bisher noch nicht gesehene Szenen aus dem Spiel, darunter auch Material, bei dem Elle Fannings Charakter Tomorrow und Shioli Kutsunas Rainy im Fokus stehen.

Hierbei standen auch die japanischen Sprecherinnen und Sprecher im Mittelpunkt. Wie zuvor angekündigt, hat auch Mad-Max-Schöpfer George Miller einen Auftritt im Spiel und spielt dort den Charakter Tarman.

Besonders wild präsentiert sich der Fotomodus des Spiels, insbesondere im Hinblick auf die Animationen. Hier seht ihr die Charaktere von Lea Seydoux sowie die von Fanning und Kutsuna, die für euch posen:

Der dänische Regisseur Nicolas Winding Refn ist erneut als Heartman mit von der Partie. Auf der Bühne sprach er darüber, wie sehr er Kojima schätzt und gab an, dass er mit ihm oft über Politik, Philosophie, Familie und Liebe spreche.

Die Bekleidungsmarke Acronym hat wiederum einige neue, echte Jacken angekündigt, die auch in Death Stranding 2 mit dabei sein werden. Diese könnt ihr euch um die Schulter legen, wenn es euch gerade dafür zu warm ist, ihr müsst sie also nicht um Taille binden.

Sänger Daichi Mirua, der schon Musik für zahlreiche Animes geschrieben hat, spielte zudem den Song Horizon Dreamer aus dem Spiel. Dieser ist ab dem 30. September 2024 auf Spotify und anderen Plattformen verfügbar.

Death Stranding 2: On the Beach wurde im Dezember 2022 angekündigt und soll im Jahr 2025 erscheinen. Ein taggenauer Termin steht allerdings noch nicht fest.

Sicher ist allerdings schon, dass ihr in der Fortsetzung auf Mads Mikkelsen verzichten müsst. Der Schauspieler ist im zweiten Teil nicht mit dabei, wie Kojima Anfang des Jahres bestätigte.