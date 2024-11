Death Stranding: Director's Cut überraschend für Xbox Series X/S veröffentlicht - Zum Launch deutlich günstiger

Kojima Productions hat sein Action-Adventure Death Stranding heute überraschend für die Xbox Series X/S veröffentlicht.

Dabei handelt es sich um den Director's Cut des Spiels und ihr bekommt ihn zum Launch deutlich günstiger.

Death Stranding: Jetzt auf der Xbox spielbar

Mit dem Launch-Rabatt zahlt ihr aktuell nur 19,99 Euro statt 39,99 Euro, die der Director's Cut normalerweise kostet.

Abseits der Xbox Series X/S feiert das Spiel gleichzeitig auch sein Debüt im Microsoft Store für den PC.

Der Director's Cut umfasst unter anderem eine hohe Bildwiederholungsrate, einen Fotomodus und bietet Support für Ultrawide-Monitore.

Darüber hinaus sind Crossover-Inhalte zu anderen Spielen enthalten, genauer gesagt Half-Life und Cyberpunk 2077.

Ursprünglich erschien Death Stranding im Jahr 2019 für die PlayStation 4. Im Juli 2020 folgte eine PC-Version und im September 2021 wurde der Director's Cut für die PlayStation 5 veröffentlicht – im März 2022 für den PC.

Mit der heutigen Veröffentlichung bringt man das Spiel also auf eine weitere Plattform, um noch mehr interessierte Spielerinnen und Spieler anzusprechen.

Aktuell ist mit Death Stranding 2: On the Beach zudem eine Fortsetzung in Arbeit. Sie soll 2025 für die PlayStation 5 erscheinen.

"In der Zukunft eröffnet ein geheimnisvolles Ereignis, welches als Death Stranding bekannt ist, eine Passage zwischen den Lebenden und den Toten für groteske Kreaturen aus dem Jenseits, die durch die gefallene Welt einer desolaten Gesellschaft streifen", heißt es zur Story des Spiels.

"Deine Mission als Sam Bridges ist es, der Menschheit Hoffnung zu schenken, indem du die Überlebenden eines dezimierten Amerikas zusammenführst. Kannst du die geschundene Welt wiedervereinen?"