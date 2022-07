Dell Gaming Laptop mit RTX 3060 jetzt für unter 1.100 Euro im Angebot

Langsam ist es wieder möglich mit einem kleineren Budget einen brauchbaren Gaming-Laptop zu kaufen. Immer wieder flattern Angebote von günstigen Geräten ein - genau wie dieser 15,6-Zoll-Laptop von Dell.

Gaming-Laptop für den kleinen Geldbeutel

Mit einer Nvidia GeForce RTX 3060 und einem i7-11800H-Prozessor bringt der Laptop zwar keine High-End-Hardware mit, für die meisten Spiele genügt es dennoch, gerade wenn auf hohe Grafikeinstellungen verzichtet wird.

Für nur 1.099 Euro bekommt ihr den Gaming-Laptop bei Cyberport. Ausgestattet ihr das Gerät neben der GPU und der CPU mit einem Full-HD-Bildschirm mit 120 Hz und 250 Nits und integrierter 720p-Webcam, 16 GB RAM - leider ohne freie Steckplätze - sowie eine 512 GB SSD M.2 PCIe NVMe.

An Bord sind außerdem Windows 11, ein Akku, der euch bis zu 7 Stunden begleiten kann, ein Thunderbolt-3 HDMI- LAN- und USB-3.2-Anschlüsse und zwei Stereo-Lautsprecher. Außerde Eben alles, was ein klassischer Laptop so benötogt. Wie lange das Angebot gilt, steht leider nicht auf der Produktseite des Verkäufers.