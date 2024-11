Demo zu Dynasty Warriors: Origins ab heute verfügbar

Ab heute könnt ihr euch in der Demo von Dynasty Warriors: Origins anschauen, wie gut euch das Kampfsystem gefällt. In der "Schlacht am Sishui-Tor" metzelt ihr euch dabei gegen tausende Gegner auf der PlayStation 5, Xbox Series X|S oder am PC über Steam.

Produzent Tomohiko Sho erklärt im neuen Trailer außerdem das Kampfsystem und stellt euch einige der leitenden Figuren im neuen Origins vor:

In Chinas späten Han-Dynastie stellt ihr euch den drei Königreichen mit fiktiven sowie echten historischen Figuren. Der Protagonist, ein Charakter mit Amnesie (huch? Wer hat denn dieses JRPG-Stereotyp ausgegraben? Und warum?!). Dabei metzelt ihr euch im gewohnten Musou-Stil durch riesige Horden von Gegnern, aber es gibt einiges zu beachten.

Zum Beispiel solltet ihr auf eure Strategie achten. Es ist wichtig, in welcher Reihenfolge eure Generäle die Länder erobern. Dazu dienen Moral und Mut als zwei wichtige Anker. Ist die Moral hoch, verstärkt das die Fähigkeiten eurer Verbündeten. Je nachdem, wie mutig Verbündete sind, agieren sie entweder aktiver oder passiver im Kampf.

Euer Protagonist kann sich außerhalb der Schlachten zudem auf einer besonderen Oberfläche durch China bewegen und dabei mit weiteren NPCs sprechen. So weitet ihr euer Gebiet aus und sorgt für bessere Lebensumstände sowie stärkere Einheiten für euer eigenes Heer. Dabei spielen auch die zahlreichen Waffen, die ihr ausrüsten könnt, eine Rolle.

Dynasty Warriors: Origins erscheint am 17. Januar 2025 für PlayStation, Xbox und PC. Als Vorbesteller-Bonus bietet euch das Spiel einen digitalen Soundtrack mit 191 Stücken, die über Origins hinausgehen und ein Kostüm von Wo Long: Fallen Dynasty. Schreibt uns gerne unten, wie ihr die Demo bisher findet!