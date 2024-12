Der Ash-Williams-Gedenkpreis für die beste Kettensäge 2024

Ich finde, man muss ein Spiel auch mal komplett falsch spielen dürfen. Silent Hill 2 ist ein phänomenal tiefgründiger Horror-Trip in die Psyche und sollte weniger an seinem Survival oder Splatter gemessen werden. Wird auch keiner tun, zu sehr nimmt einen das Geschehen und die dichte Atmosphäre des Ortes gefangen. Silent Hill 2 hat im Hinblick auf die Story nur eine Schwäche und für die kann es rein gar nichts: Wir kennen diese Story seit 20 oder mehr Jahren. Aber spielerisch kann es mitunter etwas langatmig werden, vor allem, wenn ihr im New Game Plus auf der Suche nach einem der alternativen Enden seid.

Schließlich ist Silent Hill 2 fast vollständig linear. Jedes Mal müsst ihr euch durch die gleichen Monster metzeln, immer die gleichen Läden absuchen, nur um Munition zu finden, es kann schon etwas ermüdend sein. Aber keine Sorge, das wussten auch die Entwickler. Wenn ihr beim zweiten Durchgang die Außenbereiche von Silent Hill erreicht, dann hört irh erst so ein leises Brummen, dann ein lautes Knattern und schließlich seht ihr das, was Leon immer verwehrt blieb: eine Kettensäge mit unendlich Benzin im Tank! Groovy.

Und was danach in Silent Hill passiert, darüber reden die Dämonen nicht. Es war ein dunkler Tag, als der Schlächter kam. Er sägte sich wie Freddie Krüger auf Crack durch das friedliche Wohnhaus. Metzelte wilder als Jason durch das Krankenhaus. Das, was hinter dem See passierte, das kennt man nur als das Lakeview Chainsaw Massacre und jeder anständige Mutant wird sich hüten, auch nur darüber zu grunzen. Selbst der Pyramidenkopf versteckt sich zitternd in der Ecke, wenn er das Tuckern eines alten Benziners auch nur von weitem hört… Es war ein dunkler Tag im friedlichen Städtchen von Silent Hill, die Hölle tat nur pflichtbewusst ihr mühsames Tagewerk und war in keiner Weise bereit, für das, was da auf den Parkplatz am Aussichtspunkt rollte.

Ich liebe den endlosen Raketenwerfer in Resi 4, ich liebe die Kettensäge in Silent Hill 2, ich liebe es, wenn ein hartes Survival-Game im zweiten oder dritten Durchgang den Spieß umdreht und den spaßigen God-Mode anwirft. Hail to the king, baby und fröhliche Weihnachten euch allen!