Epic Games Store mit "minderwertigem Installationserlebnis" ab heute auf Android & iPhone, Fall Guys gibt Mobile-Debüt

Epic veröffentlicht heute den Epic Games Store für iPhones in der Europäischen Union und für Android weltweit.

Gleichzeitig geht der Store mit Fortnite, Rocket League Sideswipe und mit dem Mobile-Debüt von Fall Guys an den Start.

Installation auf Umwegen

"Dank des Gesetzes über digitale Märkte ist der Epic Games Store für iOS-Geräte in der Europäischen Union verfügbar", heißt es. "Bislang blockiert Apple aber für alle iOS-Nutzer außerhalb Europas den Zugang zu Fortnite und dem Epic Games Store für iOS."

Gleichzeitig ist die Installation derzeit noch langwierig, da "Apple und Google gezielt ein minderwertiges Installationserlebnis mit mehreren Schritten, verwirrenden Geräteeinstellungen und abschreckenden Bildschirmseiten verwenden".

"Wir kämpfen weiterhin vor Gericht und arbeiten weltweit mit Regulierungsbehörden zusammen, um die wettbewerbsfeindlichen Bedingungen zu überwinden, die Apple und Google Entwicklern und Verbrauchern aufzwingen, damit wir einen besseren Store für alle aufbauen können."

Ebenso arbeitet man mit Drittanbieter-Stores zusammen, um seine Spiele auf jeden Marketplace zu bringen. Ab heute findet ihr Epic-Spiele auf iOS in der EU etwa im AltStore. Geplant ist auch, die Spieler in den iOS-Store von Aptoide in der EU und auf Android im ONE store anzubieten.

"Das Blatt wendet sich und das Ökosystem für Mobilgeräte öffnet sich endlich dem Wettbewerb", sagt Epics CEO Tim Sweeney. "Wir sind der Europäischen Kommission dankbar, dass sie es möglich gemacht hat, den Epic Games Store zu veröffentlichen und unsere Spiele für iOS-Nutzer in der Europäischen Union anzubieten. Jetzt können europäische iOS-Nutzer und alle Android-Nutzer auf unseren Store und unsere Spiele zugreifen, wie es auf offenen Plattformen wie PC und Mac schon immer möglich war. Der Kampf ist noch lange nicht vorbei, aber dies ist ein deutlicher Fortschritt für Entwickler und Verbraucher, die nun von Wettbewerb und Auswahl profitieren können."