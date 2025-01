Der erste Trailer zu The Elder Scrolls 6 ist jetzt mehr als 2.403 Tage alt und damit älter als die Zeitspanne zwischen Skyrim und dem Trailer

Na, erinnert ihr euch noch daran, wie lange wir schon auf The Elder Scrolls 6 warten? Wollt ihr es wirklich wissen?

The Elder Scrolls 6 Genre: Rollenspiel

Plattform: TBD

Release: TBD

Entwickler / Publisher: Bethesda Game Studios / Bethesda Softworks

Nun, den ersten Trailer zum Fantasy-Rollenspiel sahen wir vor mittlerweile mehr als 2.403 Tagen.

The Elder Scrolls 6 erfordert Geduld

Und das erzähle ich euch nicht einfach so, dahinter steckt noch ein anderer Gedanke. Exakt diese Zeitspanne – 2.403 Tage – verging auch zwischen der Veröffentlichung von The Elder Scrolls 5: Skyrim und dem ersten Trailer zu The Elder Scrolls 6.

Mittlerweile sind wir also schon darüber hinaus, was die enorme Wartezeit auf den Nachfolger seit der Veröffentlichung von Teil fünf nur noch mehr unterstreicht.

Reddit-User RoboPup hat diesen interessanten Fakt geteilt und ruft uns in Erinnerung, dass der Trailer zu The Elder Scrolls 6 mehr als sechs Jahre alt ist.

Veröffentlicht wurde das Video damals im Rahmen der E3 2018, um den Fans zu versichern, dass es mit The Elder Scrolls weitergeht. Nun, irgendwann zumindest, denn wir warten weiterhin darauf, ohne das wir bisher irgendetwas Handfestes vom Spiel gesehen haben.

Skyrim wiederum ist mittlerweile mehr als 13 Jahre alt. Wenn ich daran denke, dass ich das damals noch auf der Xbox 360 gespielt habe. Lange ist es her… Wer weiß, vielleicht sehen wir ja noch eine native Portierung von Skyrim für die Switch 2, bevor The Elder Scrolls 6 erscheint? Das würde mich jedenfalls nicht überraschen.

Jedenfalls brauchen Elder Scrolls-Fans viel Geduld zwischen Teil fünf und Teil sechs. Wie sieht es mit eurer Vorfreude auf The Elder Scrolls 6 aus? Ist die noch vorhanden oder spielt der Titel in euren Gedanken derzeit überhaupt keine Rolle?

Wann The Elder Scrolls 6 kommt, bleibt vorerst weiter ungewiss. Im Juni 2023 sagte zum Beispiel Xbox-Chef Phil Spencer, dass das Spiel frühestens in fünf Jahren veröffentlicht werde, also nach 2028. Ob es dabei bleibt oder ob man das Tempo der Entwicklung steigern kann? Warten wir es ab.