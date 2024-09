Nimm dir im Februar 2025 besser Urlaub: So viele große Spiele kommen auf einmal

Wie sehen so eure Pläne im Februar 2025 aus? Vielleicht solltet ihr euch angesichts der Vielzahl an großen Spielen, die mittlerweile für diesen Monat geplant sind, gleich den kompletten Februar frei nehmen.

Erst recht, nachdem Ubisoft gestern angekündigt hat, dass Assassin's Creed Shadows erst im Februar 2025 auf den Markt kommen soll.

Eine Fülle von Spielen im Februar

Und es ist nicht so, dass das alles eher kleinere Spiele wären, die da erscheinen. Im Gegenteil, darunter sind echte Zeitfresser.

Angefangen mit dem Rollenspiel Kingdom Come: Deliverance 2 am 11. Februar 2025. Am gleichen Tag erscheint auch noch das Strategiespiel Civilization 7. Nur noch eine Runde. Und schon sind die Stunden dahin!

Mit beiden seid ihr definitiv nicht fertig, wenn Assassin's Creed Shadows am 14. Februar 2025 erscheint. Und am 18. Februar 2025 geht es auch schon mit Obsidians Fantasy-Rollenspiel Avowed weiter. Wenngleich das zumindest ein wenig kleiner ausfällt als Kingdom Come, Assassin's Creed und Co.

Und das war noch längst nicht alles. Am 27. Februar 2025 kommt noch Capcoms Action-Rollenspiel Monster Hunter Wilds dazu. Am gleichen Tag erscheint ebenfalls noch das jüngst angekündigte Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii.

Das sind erst einmal nur die größeren Titel, kleinere Spiele werden natürlich auch noch veröffentlicht und es ist nicht auszuschließen, dass noch andere Titel im Februar erscheinen sollen. Wobei sich der ein oder andere nun vielleicht überlegen wird, ob man sein Spiel noch im Februar veröffentlicht.

Wer weiß, vielleicht verschiebt man aufgrund dessen ja auch noch einmal einen der oben erwähnten Titel?

Wie sieht eure Games-Planung im Februar 2025 aus. Welche Spiele davon interessieren euch und welche werdet ihr direkt zum Release spielen?