Der Game Boy kehrt zurück: Lego bringt den Retro-Handheld im Oktober 2025 als Set heraus und sorgt damit für nostalgische Momente

Nintendo und Lego setzen ihre erfolgreiche Partnerschaft fort und kündigen ein neues Set an. Der Game Boy wird nun endlich als Set verfügbar sein. Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Marken hat bereits in der Vergangenheit viele Fans begeistert, und diese Ankündigung könnte für Freude bei Retro-Gaming- und Lego-Enthusiasten sorgen.

Ein Klassiker kehrt zurück als Set

Das geplante Set soll der alten Handheld-Konsole in Lego-Form zum Leben erwecken. Obwohl bisher keine Details zum Design, zum Preis oder dem Veröffentlichungsdatum bekannt sind, ist die Vorfreude groß. Fans spekulieren, ob das Set möglicherweise auch klassische Spiele wie Pokémon oder Tetris in irgendeiner Form würdigen könnte. Diese neue Kooperation reiht sich in eine Serie erfolgreicher Projekte zwischen Lego und Nintendo ein. Bereits in der Vergangenheit arbeiteten die beiden Marken an Sets zur Nintendo Entertainment System sowie zu beliebten Franchises wie Super Mario, Animal Crossing und The Legend of Zelda.

Build the classic Nintendo system in LEGO® form. Coming October 2025. pic.twitter.com/XEyhbARqXq — Nintendo of America (@NintendoAmerica) January 9, 2025 Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Lego setzt auf Videospiel-Nostalgie

Lego baut damit sein Portfolio an Gaming-inspirierten Modellen konsequent aus. Sets zu Sonic the Hedgehog und dem Atari 2600 haben bereits bei Fans für Begeisterung gesorgt. Ein potenzielles PlayStation 2-Set, das sich aktuell in der Review-Phase befindet, zeigt, dass Lego weiterhin die Gaming-Community für sich gewinnen möchte. Dennoch bleibt die Kooperation mit Nintendo besonders, da sie nicht nur bekannte Konsolen, sondern auch ihre Spiele noch greifbarer machen.

Die Bedeutung dieser Zusammenarbeit liegt darin, die Welten von Gaming und Modellbau zusammenzuführen. Retro-Gaming-Fans können in Erinnerungen schwelgen, während sie sich ihren ganz eigenen Gameboy zusammenbauen. Fans warten sehnsüchtig auf weitere Details zum Game-Boy-Set, das vermutlich viele nostalgische Erinnerungen mit sich bringen kann.

Während die Spannung steigt, bieten die bestehenden Sets der Lego- und Nintendo-Kooperation weiterhin Abwechslung und kreativen Spaß. Ob als Sammlerstück oder Spielzeug – diese Partnerschaft liefert Momente, die sowohl Nostalgie als auch Innovation verbinden. Diese Zusammenarbeit könnte auch in Zukunft spannende Projekte hervorbringen.