Der Herr der Ringe Bruchtal für 409 Euro: Lego-Liebling im Prime-Day-Angebot

Habt ihr auch mit großen, glitzernden Augen auf eure Bildschirme geschaut, als Lego Der Herr der Ringe Bruchtal angekündigt hat? Dieses Set ist ein großes, teures Lego-Erlebnis für Erwachsene das normalerweise 499,99 Euro kostet - nicht aber an Amazons Prime Deal Days.

Lego Der Herr der Ringe Bruchtal im Angebot

Das Tal von Mittelerde erhaltet ihr bis zum 9. Oktober für nur 408,49 Euro bei Amazon. Dieses Angebot könnt ihr nur als Prime-Kunde wahrnehmen. Der Rabatt von 18 Prozent gilt allerdings nur solange der Vorrat reicht.

Prime-Versand gibt es hier leider nicht. Aktuell wird mir der 21. Oktober als Liefertermin angegeben. Wer später bestellt, könnte das Set auch dementsprechend später erhalten.

Was ist in Der Herr der Ringe Bruchtal enthalten? Insgesamt gibt es hier 6.167 Teile und 15 Minifiguren, die in einem riesigen Karton auf euch warten.

Wie ihr seht, zeigt das Set das prächtige Tal, in der die Reise der Gefährten begann. Ein herbstliches Blätterdach, eine Brücke, die über einen Fluss führt, ein wunderschöner Pavillon, eine Elben-Schmiede, Elronds Studierzimmer, die Scherben Narsils sowie Gemälde und Statuen aus der Geschichte von Mittelerde könnt ihr in diesem Set finden.

Mit Details und kleinen Geheimnissen hat Lego hier also nicht gespart. Bei den Minifiguren könnt ihr euch über Frodo, Sam, Bilbo Beutlin, Boromir, Gimli, Aragorn, Legolas Gandalf den Grauen und einige weitere Figuren freuen.

Das Set ist 39 cm hoch, 72 cm breit und 50 cm tief.