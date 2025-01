Der "Hey, sie sind zurück!"-Award 2024 geht and Bioware und Dragon Age: The Veilguard

Ich freue mich ehrlich diesen Award zu vergeben. Sicher, ich könnte ihn auch für das schickeste RPG, das flüssigste Kampfsystem oder ein paar Dinge mehr vergeben können. Ich hatte und habe immer noch sehr viel Spaß mit Dragon Age 4: Darkenguard, halt nein, das war was anderes… Wolfguard? Wolfveil? Der Titel ist so nichtssagend, dafür könnte man auch einen Preis vergeben, aber die Konkurrenz wäre stark. Veilguard hätte vielleicht bei Sturmwolf bleiben sollen? Oder was war noch mal der fast genauso generische Arbeitstitel? Sorry, aber wenn ich etwas an Dragon Age 4 mißglückt halte, dann ist es "Veilguard". Das klingt für mich eben wie ein Gartenklebeband aus England.

Gut, Haken hinter, Bioware hat einen Treffer gelandet und das war für dieses Studio lebenswichtig. Erfolgshistorie allein ist für die Zukunft nicht viel wert. Das letzte Bioware-Spiel, bei dem sich zumindest genug Leute einig waren, dass es gut sei, liegt mit Dragon Age: Inquisition eine Dekade zurück. In dieser erschien dann erst das nennen wir es mal lauwarme und nicht gut gealterte Mass Effect: Andromeda und das auf seine Art legendäre Anthem. Größerer Hype ging nicht, als es dann endlich losging, war es okay. So wie auch die Verkaufszahlen okay waren. Anthem war nicht annähernd so schlecht, wie mancher es gerne macht, auch nicht annähernd so gut, wie es sich mancher heute in leichter Verklärung schönredet. Anthem war okay, nicht mehr und nicht weniger. Okay ist aber nicht das, für das Bioware bei EA zuständig sein sollte und so war ein zumindest relativer Hit jetzt essenziell. Wenn Veilguard nicht den Erfolg gehabt hätte, den es bis jetzt genoss, wer weiß, ob das nächste Mass Effect noch von Bioware käme. Natürlich, reine Vermutung, aber ein drittes Mal hätte Mittelmaß nicht gut ausgesehen.

Sicher, besser geht immer und dass sich Dragon's Dogma 2 zahlreicher verkaufte und bessere Kritiken abholte, ist nur folgerichtig, schließlich ist es das bessere Spiel. Aber Bioware macht erst einmal weiter, Mass Effect: Spaceguard wird kommen und vielleicht gibt es irgendwann auch noch mal ein neues Jade Empire. Denn ein schnelles Action-RPG-System mit guten Kombo-Eigenschaften, aber in einem mystischen China, mit viel Kung-Fu-Action, das wäre etwas, da hätte ich sicher nichts dagegen.

