Der neue Controller für die Nintendo Switch sieht sehr nach Xbox aus

Die Gaming-Zubehör-Firma GuliKit zeigt das Design eines neuen Controllers für die Nintendo Switch namens King Kong 2 Pro und der sieht überraschend wenig nach Nintendo und dafür sehr nach Xbox-Gamepad aus.

Der einzige größere Design-Unterschied zu Xbox: Im Verhältnis könnte der Switch-Controller höchstens ein wenig kleiner sein, als der von Xbox, wenn man das offizielle Foto auf der GuliKit-Webseite betrachtet. Darauf hält eine Person das Pad in der Hand - dazu müsste man die beiden aber erst einmal direkt nebeneinander legen.

Sonderlich "eigen" sieht das neue Design also eher nicht aus und mit dem fröhlichen Nintendo-King-Kong hat das Ganze optisch weniger zu tun, dafür allerdings klassisch-unauffällig und mit einigen Features ausgestattet: Eine "Electromagnetic Stick"-Technologie soll Drift-Probleme der Sticks vermeiden.

Des Weiteren verspricht GuliKit noch ein paar Features wie eine besonders lange Lebensdauer des Controllers, Anti-Disconnection-Feature, ein spezieller FPS-Modus, komplettes Vibrations-Feedback und mehr, wovon man sich aber erst überzeugen müsste.

Drift-Probleme gab es bereits öfter mit den Standard-Joycons der Switch, weshalb ein solcher, zusätzlicher Controller von Vorteil sein könnte.

Ob man aber noch einmal 70 Euro für einen Controller ausgeben will, wenn in der Switch eigentlich bereits einer enthalten ist, muss jeder für sich entscheiden.

Langfristig plane GuliKithat nach Aussage von Bussiness Director Jack He in einem Interview aber auch die Arbeit an einem kleineren Analogstick, der in einen Joycon passen könnte, um zukünftigen Drift-Ärger zu vermeiden.

Das ist bisher aber noch Zukunftsmusik - bei der sich natürlich mal wieder die unerschöpfliche Frage stellt, warum ein guter, langlebiger Stick nicht von Anfang an Teil des normalen Joycons war.