Der neue Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix DLC bringt ganze 72 neue Songs mit

Das Rhythmusspiel Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix bekommt eine Menge neue Inhalte. Mit dem dritten DLC Bundle erschienen am 24. August 2022 ganze 72 neue Songs auf der Nintendo Switch. Der neue DLC wurde unangekündigt veröffentlicht und ist ab sofort für 34,99€ im eShop erhältlich. Unsere Eindrücke zu der PC-Version Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix+ findet ihr hier.

Welche Lieder sind im DLC Bundle 3 von Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix?

Unter den neuen Songs, bei denen ihr euer Rhythmusgefühl unter Beweis stellen könnt, erschienen beispielsweise Butterfly on Your Right Shoulder -39’s Giving Day Edition-, Dreaming Leaf, Far Away, Innocence oder Iroha Uta. Alle 72 Lieder werden etwa 20 GB eures Konsolenspeichers in Anspruch nehmen.