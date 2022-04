Der Nvidia-Leak von 2021 wird durch Kingdom Hearts 4 wieder interessant

Nachdem Square Enix am Wochenende offiziell Kingdom Hearts 4 angekündigt hat, rückt der Nvidia-GeForce-Leak vom vergangenen Jahr wieder mehr in den Fokus.

Das am Sonntag angekündigte Kingdom Hearts 4 war eines von vielen Spielen, die damals der Liste geleakter Titel aus einer GeForce-Now-Datenbank standen.

Nicht der erste Treffer

Dabei ist Kingdom Hearts 4 weit davon entfernt, der erste Titel zu sein, der nach dem Auftauchen auf dieser Liste angekündigt wurde.

Das Gleiche gilt unter anderem für God of War auf dem PC, Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition, Street Fighter 6 und Crysis 4.

Was PlayStation anbelangt, waren auf der Liste unter anderem ein Helldivers 2, aber auch PC-Versionen von Returnal und Sackboy: A Big Adventure aufgeführt. Auch von einem Resident Evil 4 Remake 4, das angeblich in Arbeit ist, war die Rede.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Andere Spiele lassen auf sich warten

Von anderen Spielen auf dieser Liste, darunter Gears 6, Dragon's Dogma 2, Titanfall 3, Tekken 8, Monster Hunter 6, Final Fantasy 9 Remake und ein Remaster von Half-Life 2, war bisher nichts zu hören.

Der komplette Leak umfasste rund 18.000 Spiele in der Datenbank. Nvidia gab damals an, dass es sich dabei um eine "spekulative" Liste handle, die lediglich für interne Zwecke gedacht war. Nun, von dieser spekulativen Liste ist manches definitiv nicht mehr spekulativ, was sie umso interessanter macht.