Der Thron der PS2 wackelt: Bald nicht mehr die bestverkaufte Konsole aller Zeiten?

Wie es scheint, könnte es bald vorbei sein, mit der Herrschaft der PlayStation 2 als bestverkaufte Konsole aller Zeiten. In den USA wurde sie Analystenangaben zufolge vor Kurzem von der Nintendo Switch überholt.

Mit 46,6 Millionen verkauften Einheiten liegt Nintendos Hybrid aus Heimkonsole und Handheld in den Vereinigten Staaten jetzt vor der PS2. Und das, obwohl die Absatzzahlen der Switch zuletzt zurückgingen – um 3 Prozent gegenüber dem Vorjahr, um genau zu sein. Den Nintendo DS (154 Millionen weltweit), holt sie dort zwar nicht so schnell ein, da er in den Staaten noch 7 Millionen Vorsprung hat. Aber letztlich reden wir hier ohnehin von Heimkonsolen.

Diese Marke erreichte die Switch jedenfalls im vergangenen November. Die eingehendere Analyse teilte Mat Piscatella von den renommierten Marktbeobachtern bei Circana (ehemals NPD) auf Bluesky (entdeckt von den Kollegen bei IGN).

Weltweit ist die PS2 noch vorn

Weltweit führt die PS2 allerdings noch deutlich. Über 160 Millionen Einheiten konnte man rund um den Globus absetzen, während die Switch bei aktuell 146 Millionen Einheiten steht.

Doch auch dieser Vorsprung dürfte weiter schmelzen. Während die PlayStation 2 schon lange nicht mehr produziert wird, hat die Switch sicherlich noch ein paar Millionen Verkäufe in Aussicht. Nicht zuletzt, weil in Bälde die Switch 2 erscheinen dürfte und der Preis der alten Konsole dann erstmals drastisch heruntergehen dürfte. Das schafft wieder Anreize für all diejenigen Anreize, die sie sich noch nicht geleistet haben – oder um auf die OLED-Variante umzusteigen.

Die PlayStation 2 erschien im März 2000 in Japan und machte nicht nur wegen schönem Marketing-Sprech für seine technischen Innereien – Emotion Engine, anyone? – von sich reden, sondern weil sie im aufkommenden DVD-Boom für Filme auch eines der erschwinglichen DVD-Abspielgeräte war. In Zeiten durchgehender medialer Digitalisierung heute schwer vorzustellen, aber so war es.

Auch, wenn es letztlich ohne Bedeutung ist, dieses Wettrennen zweier Konsolen: Irgendwie cool und beachtlich, dass es spannend bleibt, so wegweisend, wie die PS2 war.