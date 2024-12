Destiny 2 Anbruch-Event: Weihnachten ist jetzt auch bei den Hütern angekommen

Langsam wird es ernst. Jede zweite Meldung hat irgendetwas mit Weihnachten zu tun und auch Destiny 2 kommt mit Oma Evas leckeren Plätzchen um die Ecke. Der warme Duft des Süßgebäcks lockt die Hüter von Bungies MMO-Shooter auf den Turm, wo sie festliche Aufträge annehmen und besinnliche Belohnungen verdienen können.

Anbruchsstimmung bei den Hütern von Destiny 2

Eva Levante hat sich in den letzten Wochen ordentlich ins Zeug gelegt, damit sie, wie in jedem Jahr, auf dem Turm wieder ihre Plätzchen verteilt. Das Anbruch-Event ist inzwischen eine richtige Tradition in Destiny 2 geworden und bietet jedes Jahr einige weihnachtliche Funktionen.

So könnt ihr bei verschiedenen Aktivitäten mit Schneebällen auf die Feinde werfen und sie dadurch verlangsamen oder einfrieren. Zudem könnt ihr wie jeden Winter für Eva Zutaten sammeln gehen und mit ihr Kekse backen. Diese könnt ihr dann bei bestimmten NPCs gegen Anbruch-Geschenke eintauschen. Vervollständigt ihr die Event-Karte warten weitere Belohnungen auf euch. Ihr könnt die Event-Karte sogar aufwerten, um noch bessere Prämien zu erhalten.

Kekse backen kann sich lohnen.

Neu ist der Anbruch-Backwettbewerb. In jeder Woche des Events gibt es Community-Ziele. Werden diese erreicht wird die Drop-Chance für spezielle, exklusive Abzeichen erhöht. Diese Woche müsst ihr Gjallarhörnchen, Glanz-bestäubte Schneebälle, Sternenkraut-Scheiben und die Neomun-Torte in den Backofen schieben. Am 17. Dezember startet die zweite und direkt am 24. Dezember dann die dritte Woche des Events.

Die Abzeichen, die ihr euch durch euren süßen Fleiß verdienen könnt, sind "Konfekt Kommandant", ein sehr buntes, knalliges Abzeichen, "Fabelhafter Feinschmecker" mit dunkelroten Farben, die mich an Rotwein erinnern, und "Hausgemachter Jäger" mit etwas gesetzteren Tönen.

Kosmische Drachen und Weihnachten. Das perfekte Match!

Im Everversum-Store könnt ihr zudem die Astral-Stasis-Dracon-Sets kaufen. Die Skins für alle drei Hüterklassen sind in kosmischen Farben gestaltet und besitzen kleine Drachenflügel - ein bisschen wie coolere Weihnachtsengel. Das neue Adaptiv-Leere-Linear-Fusionsgewehr, Mistralauftrieb, könnt ihr ebenfalls im Anbruch-Waffenangebot finden.

Es ist ein gemütliches Event, das jeden Hüter in Weihnachtsstimmung bringt und vielleicht den ein oder anderen dazu motiviert, auch zu Hause ein paar süße Plätzchen auszustechen. Hier ist der offizielle Beitrag zum Anbruch-Event.