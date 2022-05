Destiny 2: Bungie gibt dem PvP in Season 17 einen neuen Anstrich

In Season 17 will Bungie endlich an den PvP-Inhalten von Destiny 2 rumschrauben. Neue Modi sollen kommen und auch das Eisenbanner wird einer Auffrischung unterzogen, die das PvP-Erlebnis zugänglicher machen soll.

Mehr Abwechslung für das PvP von Destiny 2

Mit den Änderungen, die das Team in einem Post auf Bungie.net vorstellt, sollen die kompetitiven Modi wieder etwas entstaubt werden. Das ist auch bitter nötig, denn das PvP leidet unter Cheatern, einem verbesserungswürdigem Matchmaking, einer fehlenden Rangliste und den immer selben Inhalten.

Seit Jahren sind kaum neue Inhalte für das PvP des Spiels erschienen. Das ist jetzt auch den Entwicklern aufgefallen, die mit einem Eisenbanner-Event und neuen Modi für mehr Abwechslung sorgen wollen.

Ein Eisenbanner-Event, das voraussichtlich am 31. Mai sowie am 12. Juni stattfinden soll, wird den neuen Modus "Rift" ins Spiel bringen - allerdings nur zeitlich begrenzt während des Events. Erst in Season 18 soll der Modus ein Teil der Schmelztiegel-Rotation werden.

Für mehr Abwechslung sollen die Modi für das Eisenbanner häufiger wechseln. "Im Prinzip haben wir vor, den Eisenbanner-Modus Saison für Saison zu ändern. Manchmal wird es ein brandneuer oder ein zurückkehrender Modus sein; manchmal wird es ein bereits existierender Modus mit neuen Herausforderungen sein", heißt es im Beitrag.

Weitere Meldungen zu Destiny 2:

Powerlevel nur noch in den Prüfungen von Osiris

Um das Eisenbanner für mehr Spieler attraktiv zu machen, hat sich Bungie dazu entschlossen, das Powerlevel im wöchentlichen Event zu deaktivieren. In den Prüfungen von Osiris gilt das Powerlevel allerdings noch.

Zusätzlich könnt ihr ein neues Triumphsiegel verdienen, auf neue Belohnungen müsst ihr allerdings noch warten. Hier hat Bungie noch nichts Neues angekündigt. Immerhin wird es möglich sein, alte Rüstungen un Kosmetika bei Lord Saladin zu erspielen.

Auch dürft ihr euch über eine neue Karte freuen, die noch in der 17. Saison erscheinen soll. Ein wenig Recycling betreibt Bungie auch und hat vor, den Modus "Zonenkontrolle" wieder auszugraben.