Destiny 2: Episode Heresy bringt euch mit "The Nether" neue Waffen und neue Aktion - Fans können sich zudem auch auf temporäre Mods freuen

Destiny 2 erhält mit Episode Heresy am 4. Februar 2025 ein großes Update. Bungie bringt nicht nur neue Waffen, sondern auch eine völlig neue Gameplay-Aktivität sowie eine besondere Modifikationsmechanik ins Spiel. Ihr könnt euch auf herausfordernde Inhalte freuen, doch einige Features sind nur temporär verfügbar, was sie umso wertvoller macht.

Destiny 2 Genre: MMO-FPS

Plattform: PC, Xbox, PS5

Release: 6. September 2017

Entwickler / Publisher: Bungie / Bungie

Neue Gameplay-Aktivität – The Nether

Mit The Nether führt Bungie eine neuen Inhalt ein, die eine Mischung aus Erkundung und Kampf bietet. Die Umgebung erinnert stark an das korrumpierte Leviathan-Schiff aus Season of the Haunted, ist jedoch auf dem Dreadnaught angesiedelt. Dort erwarten euch neue Gegner, die das Gameplay herausfordernder gestalten sollen. Zudem gibt es dynamische Modifikatoren, die für Abwechslung sorgen sollen und jeden Durchgang anders machen könnten. Taktisches Vorgehen soll hier besonders wichtig sein.

Neben neuen Inhalten bringt Episode Heresy auch eine Auswahl an bekannten Waffen zurück. Ihr dürft euch unter anderem auf die legendäre Handfeuerwaffe Fatebringer freuen, die bereits in der Vault of Glass eine wichtige Rolle spielte. Zusätzlich kommen zwei neue Waffen ins Spiel:

Adamantite – ein Strand-Auto Rifle, das besonders für Support-Spieler interessant sein dürfte.

Psychopomp – ein Arc-Granatwerfer, der sich auf Flächenkontrolle spezialisiert und Gegnergruppen effektiv bekämpft.

Temporäre Waffenerweiterungen

Eine der spannendsten Neuerungen sind die Fragile Mods, die Waffen mit besonderen Perks ausstatten und dadurch neue Charakter-Builds ermöglichen. Allerdings sind diese nur während Episode Heresy nutzbar. Zum Start gibt es lediglich zwei Mods, doch in den kommendenrm Akten zwei und drei sollen weitere hinzukommen. Diese Mods könnten das Metaspiel vorübergehend stark beeinflussen. Auf der offiziellen Website von Destiny 2 findet alle Details dazu.

Episode Heresy soll frischen Wind in Destiny 2 bringen, doch viele Inhalte sind nur für begrenzte Zeit verfügbar. Besonders die Fragile Mods könnten interessante neue Spielstile ermöglichen, werden jedoch nach dem Update mit Codename Frontiers wieder entfernt. Wer das Beste aus dieser Episode herausholen möchte, sollte also keine Zeit verlieren und sich frühzeitig darauf vorbereiten.