Destiny 2: Neue Kollaboration macht euren Hüter zum Stormtrooper und euren Geist zum Todesstern - So originalgetreu sahen Bungies Crossover-Skins noch nie aus und einige Spieler könnte das sicher stören

Mit der dritten Episode von Destiny 2 gibt es eine besonders spannende Kollaboration. Im Februar tun sich Bungie und Lucasfilm Games zusammen, um euch Inhalte zu Star Wars ins Spiel bringen zu können. Für jede Hüterklasse soll es Rüstungen geben, sowie weitere Ausrüstung, Zubehör und Accessoires.

Destiny 2 Genre: MMO-FPS

Plattform: PC, Xbox, PS5

Release: 6. September 2017

Entwickler / Publisher: Bungie / Bungie

Zwei Sci-Fi-Größen machen gemeinsame Sache

Es könnte kaum besser passen. Ab dem 4. Februar, wenn die neue Episode Heresy erscheint, könnt ihr euch auf ein astronomisches Crossover freuen. Dabei gibt es auch ein von den Stormtroopern inspiriertes Rüstungsset und einen Ghost-Skin im Todesstern-Design. Vielleicht ist die Kollaboration sogar cool genug, um euch wieder an Bord des Spiels zu holen?

Aktuell befindet Destiny 2 sich in einer Flaute. Nachdem mit The Final Shape die große Geschichte endete und statt großen Erweiterungen jetzt kleinere Episoden erscheinen, ist es etwas ruhiger um den MMO-Shooter geworden. Das Star-Wars-Crossover kommt also wie gerufen, um Spieler einen guten Grund zu geben, mal wieder vorbeizuschauen.

Das Crossover wurde in einem kürzlichen Livestream präsentiert und ist trotz zwei neuer exotischer Waffen und einem Dungeon die Ankündigung, die sich besonders tief in meinem Hirn verankert hat. Vielleicht kam es einfach so überraschend, dass Bungie sich hier eines der größten und erfolgreichsten Franchises überhaupt geschnappt hat und die Inhalte dann auch noch völlig kurzfristig ankündigt.

Neben dem Ghost-Skin und den drei Rüstungssets, eines für jede Klasse, wird es auch einen Sparrow-Skin, einen Finisher und viel mehr geben. Diese coolen Kleinigkeiten hebt sich Bungie jedoch für Heresy auf.

Anders als bei einigen vergangenen Crossovers bekommt ihr hier wirklich was draufsteht. Eine Stormtrooper-Rüstung sieht, einmal hineingeschlüpft, wirklich wie ein Stormtrooper aus und nicht wie etwas, das entfernt davon inspiriert worden ist. Die Idee, als gut schießender Stormtrooper herumzulaufen und Fähigkeiten zu benutzen, klingt tatsächlich sehr unterhaltsam. Und dann noch der kleine Todesstern an eurer Seite...

Andererseits könnte man den Eindruck bekommen, dass Destiny 2 damit beginnen könnte, auf Crossover-Skins wie in Fortnite zu setzen - also Skins, die exakt wie das Original aussehen und optisch nicht unbedingt in den Rest des Spiels passen.