Destiny 2 feiert Sonnendwende: Holt euch die neue Rüstung und den Donut-Geist

Die Sonnenwende kehrt in Destiny 2 zurück und verspricht viele neue Belohnungen und spaßige Events, die euch in dieser heißen Zeit ein wenig beschäftigen.

Auch in Destiny 2 wird es sonnig

Der Sommer zeigt aktuell, was in ihm steckt. Auch Destiny 2 nutzt die Chance in der warmen Jahreszeit und bringt das Sonnenwende-Event zurück, bei dem ihr bis zum 9. August teilnehmen könnt.

Wer beim Event dabei ist, bekommt automatisch die überarbeitete Sonnenwende-Rüstung und die Möglichkeit, die neue legendäre Stasis-Handfeuerwaffe "Etwas Neues" zu erhalten. Wem es noch nicht zu warm ist, kann sich bei der Leuchtfeuer-Party einen schicken glühenden Effekt abholen. Hier wehr ihr Gegnerwellen ab.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Mehr zu Destiny 2:

Sommerlich wird es auch mit den neuen kosmetischen Gegenständen, die ihr im Everversum kaufen könnt. Mit einer neuen Event-Karte könnt ihr aber auch ein paar Gegenstände kostenlos freischalten. Der Donut ist doch echt putzig, aber ich hätte ein Eis, bei dem der Geist eine der Kugeln ist irgendwie cooler gefunden.

Zum Anbeißen süß. Diese und weitere Gegenstände könnt ihr euch über das Event verteilt kaufen.

Zusätzlich können Hüter neue Siegel erhalten, wenn sie genügend Event-Herausforderungen meistern - ebenso einen neuen Titel und einen Pin.