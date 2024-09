Destiny 2: Große Änderungen geplant - Bungie bringt zwei mittelgroße DLCs pro Jahr

Es gibt endlich Antworten. Nachdem The Final Shape verschoben, Entwickler entlassen und Fans unsicher zurückgelassen wurden, erklärt Bungie jetzt im Detail, wie es mit Destiny 2 weitergeht.

Das Destiny 2 der Zukunft

Das neue Veröffentlichungsmodell, das Bungie auf seinem Blog vorstellt, sieht nun nicht mehr eine große Erweiterung pro Jahr vor. Stattdessen gibt es zwei mittelgroße DLCs und vier große, kostenlose Inhaltsupdates. All das soll eine "neue, mehrjährige Saga" bilden. Auch hier soll es neue Charaktere, Fraktionen und Geschichten geben.

Im Blogbeitrag von Bungie sehen wir diese Roadmap.

Nächsten Sommer startet dieser neue Zyklus mit der ersten neuen Erweiterung für Destiny 2, die Bungie "Apollo" getauft hat. Dieser DLC soll ein "nicht-lineares, charaktergesteuertes Abenteuer" sein, das das sonst sehr starre und formelhafte Gefüge, das sich über die letzten Jahre in Destiny 2 etabliert hat, aufbrechen und dadurch einen größeren Wiederspielwert bieten soll.

Jede neue Erweiterung soll zudem den Start einer neuen Saison markieren. Drei Monate nach dem Release der ersten Erweiterung soll dann ein zweiter DLC erscheinen, der als Teil der Saison ins Spiel kommt. Also zwei DLCs pro Saison und das Versprechen, das Spiel immer wieder mit neuen und überarbeiteten Inhalten frisch zu halten. Auch an neuen Events, Aktivitäten, Belohnungen, Features und Meta-Anpassungen will Bungie nicht sparen. Auch eine verbesserte Benutzeroberfläche soll es geben.