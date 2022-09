Destiny 2 könnte nächstes Jahr einige "verrückte" Änderungen erfahren

Laut Bungie könnten Destiny 2 im kommenden Jahr große Änderungen bevorstehen, besonders in Bezug auf die Power Level. Den Entwickler ist dabei klar, wie viel Arbeit da auf sie zukommt.

Bungie denkt über große Änderungen nach

Im Gespräch mit Gamesradar+ sagte Game Director Joe Blackburn, dass in Zukunft Änderungen an den Power Level geben könnte.

"Wir würden immer noch gerne größere Änderungen am Power-System vornehmen. Wir haben uns Crafting als eine beängstigende Sache angesehen, die wir zu Destiny hinzufügen wollten, und Power ist das 10-fache davon", sagte er. "Es gibt einige gute Dinge, die das Power-System für das Spiel tut, und es gibt einige wirklich schlechte Dinge, die Power im Moment mit Destiny macht."

Blackburn spricht auch darüber, mit welchen Änderungen Spieler im Laufe des nächsten Jahres rechnen können, wird dabei aber nicht konkret.

Mehr zu Destiny 2:

Ohne Daten läuft nichts

Zuallererst müssen dafür Daten gesammelt werden: "Ich denke, was ihr sehen werdet, sind einige Experimente, die uns helfen zu verstehen, ob wir die richtigen langfristigen Spielzüge für Power machen." Diese sollen Bungie dabei helfen, die Änderungen anzupassen und Daten zu erfassen.

Die Experimente, die Bungie im Lightfall-Jahr angehen könnte, nennt Blackburn "verrückt". Trotzdem ist ihm bewusst, dass die Powerlevel den Fortschritt in Destiny 2 strukturiert und damit eine wichtige Aufgabe im Spiel erfüllt. Die Änderungen am Power-System könnten sich also auch in anderen Aspekten des Spiels bemerkbar machen.

Zumindest wissen wir nun, dass Bungie aktiv über eine Überarbeitung des Powerlevel-Systems nachdenkt. Dies könnte etwa mit der kommenden Erweiterung Lightfall passieren, die am 28. Februar 2023 erscheint. Wenn Bungie Destiny 2 tatsächlich noch viele Jahre am Leben erhalten will, müssen früher oder später auch Verbesserungen an den komplexeren Systemen des Spiels her.