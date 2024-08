Destiny 2 ohne kostenpflichtige DLCs? Bungie könnte neuen Weg einschlagen

Bungie sorgt aktuell für ordentlich Schlagzeilen. Der Entwickler hinter Destiny 2 hat Hunderte von Mitarbeitern entlassen und hat viele Projekte eingestellt. An Destiny 2 hält das Studio aber fest. Laut einem Bericht könnte sich an dem Konzept der kostenpflichtigen Erweiterungen in Zukunft etwas ändern.

Destiny 2 mit kleinen, kostenlosen Updates?

Jason Schreier schreibt in seinem Artikel: "Das Unternehmen plant auch, Destiny 2 weiterhin zu aktualisieren, obwohl es keine regelmäßigen kostenpflichtigen Erweiterungen mehr geben wird, wie es in der Vergangenheit der Fall war."

Das will Schreier von nicht weiter benannten Informanten erfahren haben. Weiter schreibt er: "Während eines kürzlich abgehaltenen Meetings teilte eine Führungskraft des Unternehmens den Teilnehmern mit, dass die Verkäufe der einzelnen Erweiterungen von Jahr zu Jahr zurückgegangen seien, darunter auch The Final Shape vom Juni, weshalb man sich von einem jährlichen Veröffentlichungsmodell verabschieden werde."

Statt den kostenpflichtigen Erweiterungen plant Bungie ihre Inhalte kleiner, dafür aber kostenlos zu gestalten. Als Beispiel nennt Schreier überarbeitete Aktivitäten, die insbesondere Hardcore-Spieler ansprechen sollen.

"Zu den weiteren vagen Plänen für die Zukunft gehört eine Storyline mit Charakteren und Welten, die in Destiny noch nicht erforscht wurden", heißt es im Beitrag.