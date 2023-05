Destiny 2: Showcase im August wird endlich The Final Shape enthüllen

Fans von Destiny 2 warten schon viele Jahre auf das epische Ende der Sage um Licht und Dunkelheit. The Final Shape, so wird die letzte Erweiterung dieser Geschichte heißen, wird nicht nur einen alten Fanliebling zurück auf die Bildfläche holen, sondern auch ein für alle Mal das Schicksal der Hüter, des Reisenden und des Zeugen.

Im August werden wir Zeuge des Endes

Die mittlerweile zwölfte Erweiterung für Destiny 2 will Bungie am 22. August in einem Showcase vorstellen. Wie im Teaser-Video von vor ein paar Tagen gezeigt, dürfen wir uns neben den sich zuspitzenden Ereignissen auch über die Rückkehr von Cayde-6 freuen, der wieder einmal von Schauspieler Nathan Fillion verkörpert wird.

Ob dieser wirklich lebt oder sich Teile von The Final Shape in einer Art Leben nach dem Tod abspielen? In einem Raum ohne diese beiden eigentlich so endgültigen Zustände? Da kann man wirklich nur spekulieren. Was denkt ihr?

Einen genauen Zeitpunkt für die Präsentation hat Bungie noch nicht mitgeteilt, aber um sich das Datum im Kalender dick anzustreichen, reicht es so allemal.

Zuletzt hat Bungie bekannt gegeben, dass das Studio an einem neuen Spiel, einem Sci-Fi-PvP-Extraktions-Shooter namens Marathon, arbeitet. Hier spielt ihr einen Runner, also einen kybernetischen Söldner, der eine verlorene Kolonie auf einem fremden Planeten erforscht. Entwickelt wird dieser neue Shooter für PC und PS5, wann genau es erscheint, ist bisher nicht bekannt.